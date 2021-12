Co najmniej 10 mld zł rząd przekaże samorządom. Termin naboru wniosków odkładany

„Dziennik Gazeta Prawna” próbował ustalić, kiedy ruszy drugi nabór i dlaczego nie został jeszcze ogłoszony, choć zapowiadany był na listopad. Kancelaria premiera odesłała dziennikarzy do BGK, operatora funduszu. Tam nieoficjalnie usłyszeli, że bank jest gotów do uruchomienia naboru w każdej chwili, ale czeka na zielone światło od premiera.

Przyczyn zwłoki nie udało się jednoznacznie ustalić, ale rozmówcy zdradzili „DGP”, że dopiero co (pod koniec października) samorządy poznały wyniki pierwszego naboru, więc dopiero szykują się do realizacji inwestycji, na które otrzymają dofinansowanie. Po drugie, rząd bierze pod uwagę sytuację związaną z inflacją, a wpompowanie kolejnych miliardów w lokalne inwestycje w całym kraju może stanowić impuls proinflacyjny. Mimo wszystko, kolejny nabór powinien zostać ogłoszony jeszcze w grudniu.

Nie wiadomo, ile pieniędzy będzie do rozdania w drugim naborze. Jeden z rozmówców wskazał na pulę ok. 10 mld zł, inny jest zdania, że kwota może być porównywalna do tej z pierwszego naboru, ale raczej mniejsza niż 24 mld zł.

