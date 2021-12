Rząd obcina górnikom emerytury. „Nie takich wieści spodziewaliśmy się na Barbórkę”

Zmiany podatkowe, które wejdą w życie 1 stycznia w ramach Polskiego Ładu, będą niekorzystne także dla górników. Jak wynika z wyliczeń Faktu, pracownicy kopalni mogą stracić od kilku do nawet kilkudziesięciu złotych miesięcznie. W skali roku dla emerytów z najwyższym świadczeniem może być to nawet blisko 900 złotych mniej.

– Nie takich wieści spodziewaliśmy się na Barbórkę. W tym roku nasze górnicze święto na pewno nie będzie radosne – powiedział „Faktowi” jeden z górników.

Emerytury górników w dół. Przykry prezent na Barbórkę

Społeczne koszty Polskiego Ładu były przedstawiane już wielokrotnie. Wbrew zapewnieniom rządu, zmiany podatkowe, które wprowadza strategiczny program Zjednoczonej Prawicy, dotyka on w sposób negatywny wielu grup. Część wskazanych na wczesnym etapie zastrzeżeń, została naprawiona w postaci różnego rodzaju poprawek i ulg. Są jednak grupy, które niekorzystnymi efektami zostały zaskoczone. Wśród nich są górnicy.

Jak wylicza „Fakt”, pracownicy kopalni z emeryturami na poziomie 5 tys. zł brutto, czyli nieco ponad 4,1 tys. na rękę, po zamianach podatkowych stracą miesięcznie 6 zł, co rocznie da o 72 zł mniej. Dużo bardziej spektakularnie wygląda to jednak u górników z wyższymi emeryturami. Przy świadczeniu w wysokości 6 tys. złotych, miesięcznie strata wyniesie już 64 zł, co przełoży się na kwotę 768 złotych rocznie. Blisko 900 zł rocznie mniej otrzymają ci, którym do tej pory wypłacano emeryturę równą i wyższą niż 6,9 tys. złotych.

Polski Ład w Trybunale Konstytucyjnym?

Część związków zawodowych już zapowiedziała, że zamierzają skierować wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Ich zdaniem Polski Ład nie chroni bowiem praw nabytych emerytów. Sprawą zajmie się także Rzecznik Praw Obywatelskich.

