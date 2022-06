Jarosław Kaczyński wskazał winnego porażki Polskiego Ładu. „Uczynił go fatalnym”

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński uważa, że zamieszanie, które wywołało wprowadzenie zmian podatkowych zawartych w pierwszej wersji Polskiego Ładu, udało się częściowo naprawić. Co ciekawe, mimo tego, że w efekcie kontrowersji pracę stracił minister finansów Tadeusz Kościński (już ma nowe stanowisko w Kancelarii Premiera), to nie on został wskazany, jako główny winowajca niepowodzenia reform.

Winnym za Polski Ład nie jest minister finansów

Okazuje się, że mimo tego, że Polski Ład był reklamowany, jako sztandarowy projekt Prawa i Sprawiedliwości, to koalicjanci ze Zjednoczonej Prawicy mocno w nim namieszali. W wywiadzie dla „Polska The Times” powiedział o tym sam szef PiS-u Jarosław Kaczyński. Jak stwierdził, plan reform w Polskim Ładzie był dobry, ale z winy liderów jednej z partii wchodzących w skład koalicji rządzącej stał się „fatalny”.

„Pewien polityk, który mógłby być ważnym człowiekiem, ale nie wróżę mu już specjalnej kariery. On był głównym odpowiedzialnym” – powiedział tajemniczo Jarosław Kaczyński. Dopytywany o personalia stwierdził, że „Plan Polskiego Ładu był nie najgorzej skonstruowany, ale potem dodano do niego ulgę dla klasy średniej. A to był pomysł Jarosława Gowina, który skomplikował ten system i uczynił go fatalnym” – wyjaśnił Jarosław Kaczyński.

Jarosław Kaczyński pozwolił sobie także na podsumowanie tego, w jakie miejsce polityczne zaprowadził Jarosława Gowina przepychanka wewnątrz koalicji. „Gdzie dziś jest Gowin to państwo wiecie” – dodał szef Prawa i Sprawiedliwości.

