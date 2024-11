Dodatkowe dwa dni wolne. Tylko do końca roku możesz je wykorzystać

Opieka na dziecko to dodatkowe dni wolne, które przysługują rodzicom wychowującym dzieci do 14. roku życia. W przeciwieństwie do urlopu wypoczynkowego, trzeba je wykorzystać w określonym terminie, bo inaczej przepadną. Jak to zrobić?

Co to jest opieka na dziecko?

Opieka na dziecko to dwa dni wolne, przysługujące matce lub ojcu dziecka lub dzieci. Można je wykorzystać bez względu na to, czy dzieci są zdrowe czy chore i nie trzeba podawać powodu. Są jednak dwa kruczki: z opieki może korzystać tylko jeden rodzic, więc jeśli to matka zgłosi u pracodawcy, że będzie wykorzystywała opiekę w ciągu roku, ojciec dziecka nie może już skorzystać z tego świadczenia. Dodatkowo, dwa dni na rok to liczba, która przysługuje rodzicom niezależnie od tego ile mają dzieci.

Jak wykorzystać opiekę na dziecko?

Opiekę na dziecko można wykorzystać tylko do końca br. To oznacza, że rodzic, który nie wykorzysta dodatkowego urlopu na dzieci, nie będzie mógł przełożyć tych dni na kolejny rok. Z tego powodu warto to zrobić jeszcze w grudniu.

Aby wykorzystać opiekę na dziecko, trzeba zgłosić wniosek do kadr. Tam należy zaznaczyć, czy drugi rodzic nie korzystał z tej formy dni wolnych oraz czy będziemy z niej korzystać w formie godzin czy dni. Rodzic może zdecydować, czy wykorzystuje dwa pełne dni wolne czy też rozbija je na 16 godzin i odbiera je w razie potrzeby.

Czy opieka na dziecko jest płatna?

Opieka na dziecko jest płatna w wymiarze 100 proc. podstawy wynagrodzenia.

Czytaj też:

Będą dopłaty do ferii zimowych. Kto dostanie pieniądze?Czytaj też:

Część rodziców otrzymuje 400 plus. Kiedy ZUS zmniejsza popularne świadczenie?