Stare słoiki w kuchni? Sprawdź, jak je poprawnie wyrzucić

Segregacja odpadów to obowiązek każdego gospodarstwa domowego i ważny krok w kierunku ochrony środowiska. Choć większość z nas zna podstawowe zasady, wciąż pojawiają się wątpliwości przy specyficznych odpadach. Dobrym przykładem są stare słoiki z przetworami – kompotami, dżemami czy kiszonkami, które często zalegają w piwnicach i spiżarniach. Co zrobić, gdy przychodzi czas porządków i musimy się ich pozbyć?

Segregacja słoików

Najważniejsza zasada brzmi: słoik nie powinien trafić do kosza w całości. W pierwszej kolejności należy opróżnić jego zawartość. Zepsute przetwory owocowe czy warzywne należy wyrzucić do brązowego pojemnika na odpady BIO. To samo dotyczy starych kompotów – ich zawartość również powinna trafić do frakcji bio.

Sam szklany słoik, po usunięciu zawartości, wrzucamy do zielonego pojemnika na szkło. Pojawia się pytanie, czy trzeba go wcześniej myć. Eksperci odpowiadają: nie ma takiej konieczności, ponieważ w procesie recyklingu szkło i tak zostanie dokładnie oczyszczone. Jeśli jednak obawiamy się nieprzyjemnych zapachów, można przepłukać naczynie wodą, np. po myciu naczyń.

Osobną kwestią są nakrętki. Metalowe wieczka, najczęściej aluminiowe, nie mogą trafiać do pojemnika na szkło. Ich miejsce to żółty pojemnik przeznaczony na metale i tworzywa sztuczne. W tej samej frakcji znajdą się puszki czy plastikowe butelki. Dzięki temu recykling jest bardziej efektywny, a surowce nie zanieczyszczają się nawzajem.

Słoiki na lata

Zanim jednak wyrzucimy słoiki, warto rozważyć ich ponowne użycie. Po dokładnym umyciu i wyparzeniu mogą służyć przez kolejne lata. Wystarczy umyć je płynem do naczyń, a następnie wygotować przez około 10 minut w wodzie z dodatkiem octu, który działa bakteriobójczo. Po wysuszeniu nadają się do przechowywania nowych przetworów. To proste rozwiązanie pozwala nie tylko zmniejszyć ilość odpadów, ale i zaoszczędzić na zakupie nowych opakowań.

Świadoma segregacja starych słoików i przetworów to pozornie drobna czynność, ale w skali całego społeczeństwa ma ogromne znaczenie. Każdy prawidłowo wyrzucony słoik i każda nakrętka w odpowiednim pojemniku to realna korzyść dla środowiska i gospodarki odpadami.

