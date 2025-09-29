Groźba, błąd, brak podpisu. Oto kiedy testament traci moc

Testament to dokument, który pozwala jasno określić, jak zostanie rozdysponowany majątek po śmierci spadkodawcy. Sporządzenie go często pomaga uniknąć rodzinnych sporów. Wiele osób zastanawia się jednak, czy testament ma określony czas ważności i kiedy sąd może go zakwestionować.

Ważność testamentu

O tym, czy testament jest ważny, nie decyduje data jego sporządzenia ani śmierci spadkodawcy, ale spełnienie wymogów formalnych. Prawidłowo przygotowana ostatnia wola obowiązuje do momentu, aż testator jej nie odwoła lub nie sporządzi nowego dokumentu. Po śmierci testatora podważenie takiego testamentu jest wyjątkowo trudne.

Prawo przewiduje kilka form testamentów. Najpopularniejszy to testament holograficzny, czyli spisany własnoręcznie, podpisany i opatrzony datą. Często spotykany jest także testament notarialny, sporządzony w obecności notariusza. Innym wariantem jest testament allograficzny, tworzony ustnie przy udziale urzędnika i dwóch świadków, spisywany następnie w formie protokołu.

Testamenty szczególne

Wyróżnia się również testamenty szczególne, np. ustny, wymagający obecności trzech świadków. Wybiera się go w wyjątkowych sytuacjach, gdy nie ma możliwości sporządzenia dokumentu w innej formie. Takie testamenty tracą moc po sześciu miesiącach od ustania nadzwyczajnych okoliczności, chyba że testator zmarł przed tym terminem – wtedy dokument zachowuje ważność.

Testament może być uznany za nieważny, jeśli nie spełnia warunków przewidzianych w art. 945 § 1 Kodeksu cywilnego. Dotyczy to przypadków, gdy dokument powstał w stanie wyłączającym świadome podejmowanie decyzji, pod wpływem błędu lub groźby.

Prawo nie określa konkretnego terminu otwarcia testamentu po śmierci spadkodawcy. Jeśli został on sporządzony notarialnie, notariusz po przedstawieniu aktu zgonu informuje spadkobierców o treści dokumentu. Jeżeli testament przechowywany jest prywatnie, osoba posiadająca dokument musi niezwłocznie przekazać go do sądu.

Choć spisanie testamentu nie eliminuje ryzyka sporów, pozwala jasno wskazać, kto ma otrzymać poszczególne elementy majątku. To szczególnie ważne przy przedmiotach o dużym znaczeniu osobistym. Najpewniejszą formą sporządzenia testamentu jest akt notarialny, który gwarantuje dokumentowi trwałość i właściwe przechowanie.

