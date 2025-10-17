Kupiłeś TV? Masz 14 dni! Potem 819 zł kary

Posiadanie radia lub telewizora oznacza obowiązek rejestracji odbiornika w ciągu 14 dni od zakupu lub wejścia w posiadanie sprzętu. Przepisy nie uzależniają tego od faktycznego odbioru sygnału — samo posiadanie urządzenia uruchamia konieczność opłacania abonamentu RTV. Podstawą jest rozporządzenie z 17 grudnia 2013 r. określające warunki i tryb rejestracji.

Rejestracja telewizora

Rejestracji można dokonać na dwa sposoby: w placówce Poczty Polskiej, korzystając z papierowego formularza, albo online na stronie operatora. Po zgłoszeniu nadawany jest indywidualny numer identyfikacyjny oraz numer konta do wpłat. Potwierdzenie rejestracji trafia do użytkownika w formie papierowej lub e-mailowo — zgodnie z wybranym kanałem.

Kontrole prowadzi Poczta Polska. Najczęściej dotyczą firm, ale możliwe są także wizyty w lokalach mieszkalnych. Po wejściu do środka sprawdzane jest posiadanie i rejestracja odbiorników. Brak wpisu oznacza administracyjną sankcję: 261 zł w przypadku radia oraz 819 zł dla telewizora. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przypomina, że kluczowy jest termin 14 dni — przekroczenie go naraża na karę, niezależnie od tego, czy odbiornik był używany do oglądania lub słuchania programów.

KRRiT doprecyzowała również zasady dotyczące odbiorników radiowych w ciągnikach rolniczych. Rolnicy płacą jedną opłatę na gospodarstwo domowe — liczba posiadanych odbiorników nie zwiększa należności. Inaczej wygląda to u przedsiębiorców: w firmie opłatę abonamentową uiszcza się za każdy zarejestrowany odbiornik radiowy. W przypadku urządzeń niezgłoszonych kara wynosi 261 zł, co odpowiada trzydziestokrotności miesięcznej stawki abonamentowej.

Zwolnieni z abonamentu

Z obowiązku opłat zwolnione są wybrane grupy, m.in. inwalidzi wojenni i wojskowi oraz ich rodziny, a także kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi. Zwolnienie nie następuje automatycznie — konieczne jest złożenie w urzędzie Poczty Polskiej dokumentu potwierdzającego uprawnienie oraz odpowiedniego oświadczenia. Preferencja obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dopełniono formalności.

Zgłoszenie odbiornika przez internet skraca formalności i pozwala uniknąć wizyty w placówce. To też najprostszy sposób, by nie przekroczyć 14-dniowego terminu i uchronić się przed karą. W razie wątpliwości Poczta Polska i KRRiT wskazują, że decyduje fakt posiadania urządzenia — dlatego najlepiej zarejestrować je niezwłocznie po zakupie i zachować potwierdzenie rejestracji wraz z nadanym numerem konta do wpłat.

