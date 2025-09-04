Najbardziej pogardzana przez Polaków opłata zniknie? Ważna deklaracja nowej minister

Nowa ministra kultury Marta Cienkowska była w środę gościem Radia Zet. Jednym z tematów rozmowy była nowa ustawa medialna. Szefowa resortu kultury podkreśliła, że ustawa "jest gotowa, została wysłana na rząd".

Cienkowska podkreśliła, że ustawa wdraża ważną dyrektywę unijną. Chodzi o Europejski Akt o Wolności Mediów, który obowiązuje wszystkie państwa członkowskie od 8 sierpnia. Ministra przyznała, że szef resortu finansów Andrzej Domański ma zastrzeżenia, co do finansowania mediów publicznych.

Abonament RTV odejdzie do lamusa?

– My chcemy, żeby media publiczne były finansowane w pełni z budżetu, bo w ten sposób gwarantujemy im niezależność, a po drugie chcemy zlikwidować opłatę abonamentową, która jest opłatą absolutnie archaiczną – powiedziała w internetowej części audycji „Gość Radia Zet" Cienkowska.

Dopytywana, czy w nowej ustawie nie będzie abonamentu, odpowiedziała: „tak".

– Ustawa jest gotowa. Mam nadzieję, że przejdzie przez Sejm, będzie szybko podpisana przez prezydenta, bo nie wyobrażam sobie sytuacji, w której prezydent Karol Nawrocki nie podpisuje ustawy medialnej, która wdraża dyrektywę unijną, a jednocześnie powoduje kary dla Polski za niewdrożenie aktów europejskich – podkreśliła szefowa resortu kultury.

Pod koniec sierpnia „Fakt" informował, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to nowa ustawa medialna likwidująca abonament RTV zostanie uchwalona do końca roku. Abonament miałby zostać zastąpiony dotacją budżetową w wysokości 0,09 proc. PKB (ok. 3,7 mld zł rocznie).

Zniesienie abonamentu z pewnością ucieszyłoby Polaków. Z przeprowadzonego blisko rok temu sondażu SW Research dla „Wprost" wynika, że opowiada się za tym aż 78,8 proc. respondentów. Likwidacji abonamentu RTV nie chce jedynie, co dziesiąty badany, a 11,7 proc. nie ma w tej sprawie zdania.

