Czym jest doradztwo filantropijne?

Doradcy – najczęściej bankowi – współpracują z darczyńcami nad stworzeniem indywidualnego planu działalności filantropijnej, dopasowanej do oczekiwań, aspiracji i zainteresowań klientów. Analizują, podpowiadają, rozwiewają wątpliwości i obawy, pomagając w realizacji dobroczynnych projektów.

Prowadzenie działalności filantropijnej wymaga zarówno wiedzy o tym, kto potrzebuje pomocy, jakie problemy społeczne stanowią rzeczywiste wyzwanie, ale też doświadczenia w efektywnym prowadzeniu działalności na rzecz innych, docieraniu do osób, które rzeczywiście potrzebują pomocy. Tym właśnie zajmują się filantropijni doradcy.

Mają oni też doskonałą znajomość dostępnych na polskim rynku narzędzi filantropijnych oraz zmieniających się przepisów prawnych i podatkowych. A także na temat międzynarodowe doświadczenie na temat dziesiątków międzynarodowych projektów i inicjatyw, które mogą służyć filantropii.

Przykładowo oferta wsparcia filantropijnego może obejmować: strategiczne doradztwo filantropijne – przygotowanie planu rodzinnej działalności filantropijnej obejmująceho m.in. dopasowanie rodzaju i wielkości zasobów, podział ról i odpowiedzialności wśród członków rodziny, opracowanie planu prowadzenia działalności), utworzenie fundacji non-profit lub funduszu filantropijnego (strategii, dokumentacja, rekrutacja zespołu, identyfikacja partnerów), przygotowanie projektu społecznego (strategia, harmonogram i pełna dokumentacja, identyfikacja partnerów, due diligence organizacji społecznej, plan wdrożenia).