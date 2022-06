Zwrot biletu PKP — jak zwrócić bilet?

Warunki zwrotu biletów PKP

Polskie Koleje Państwowe S.A. dają pasażerom możliwość dokonania zwrotów zakupionych biletów. Odbywa się to jednak na ściśle określonych zasadach. Sposób odzyskania pieniędzy zależy także od miejsca, w którym doszło do zakupu.

Jedną z ważniejszych rzeczy, o których warto pamiętać, jest fakt, że spółka potrąca 15% wartości każdego zakupionego biletu (tzw. odstępne). Oznacza to, że podróżny dokonujący zwrotu biletów nigdy nie otrzyma więcej, niż 85% zapłaconej ceny.

Ile mamy czasu na zwrot biletu PKP?

Bilety PKP można zwrócić najpóźniej 5 minut przed godziną planowanego odjazdu pociągu, która widnieje na każdym bilecie. Termin ten dotyczy biletów zakupionych u przewoźnika PKP Intercity. Jeśli podróżny korzysta z usług firmy POLREGIO musi dokonać zwrotu najpóźniej na 15 min przed planowaną godziną odjazdu pociągu.

Zwrot biletu PKP zakupionego online

Bilet nabyty przez Internet można zwrócić zarówno online, jak i osobiście w kasie. Jednak nie wszystkie stacjonarne punkty sprzedaży biletów PKP umożliwiają taką opcję — ich lista jest mocno zawężona i ogranicza się do trzech Centrów Obsługi Klienta zlokalizowanych we Wrocławiu, Katowicach i Warszawie oraz 56 wytypowanych kas rozmieszczonych w różnych częściach kraju.

Z tego względu, bilet zakupiony online, najwygodniej i najłatwiej zwrócić przez Internet. W tym celu wystarczy zalogować się na swoje konto i odszukać opcję “rezygnuj” dostępną przy każdym nabytym bilecie. Po kliknięciu podanego przycisku zwrócone środki wrócą na nasze konto bankowe w terminie do 30 dni.

Takie same procedury zwrotów dotyczą biletów kupionych za pomocą dostępnych aplikacji mobilnych, np. BLIKOM Bilety. Tam również trzeba znaleźć przycisk “rezygnuj” i poczekać na zwrot środków, które wpłyną do 30 dni od dokonania operacji.

Zwrot biletu PKP bez rejestracji konta

Zwrot biletu zakupionego przez Internet nie wymaga posiadania konta w serwisie PKP Intercity. Po dokonaniu zakupu każdy nabywca otrzymuje potwierdzenie transakcji na podany w zamówieniu adres e-mail. PKP Intercity wysyła w tym elektronicznym dokumencie m.in. numer biletu oraz link do panelu użytkownika. Link ten umożliwia m.in. właśnie dokonanie zwrotu. Aby więc z powrotem otrzymać swoje pieniądze, trzeba odszukać wskazy e-mail i kliknąć widniejący w treści link. Potem pozostaje tylko postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami: wpisać numer biletu i inne dane.

Zwrot biletu PKP zakupionego w kasie

Jeśli bilet na dany pociąg kupiliśmy osobiście w wybranej kasie, nie musimy udawać się do tego samego punktu sprzedaży biletów PKP — zwrot uzyskamy w dowolnej, innej kasie. Dotyczy to zarówno gotówki, jak i zwrotu zakupu dokonanego kartą płatniczą.

Zwrot biletu PKP — płatność kartą

Jeśli jednak kupiliśmy bilet przy użyciu karty i udajemy się do kasy w celu dokonania zwrotu, powinniśmy mieć przy sobie tę samą kartę płatniczą, za pomocą której kupiliśmy bilet. Zwrot zostanie wykonany na naszą kartę i na przypisany do niej numer rachunku bankowego w terminie do 30 dni.

Jak zwrócić niewykorzystany bilet?

Jeśli nie dokonaliśmy zwrotu biletu na 5 minut przed planowanym odjazdem pociągu PKP Intercity lub na 15 minut przed ustalonym odjazdem pociągu POLREGIO, wciąż możemy ubiegać się o zwrot środków za niewykorzystany przejazd. Trzeba jednak pamiętać, że jeśli kupiliśmy miejsce leżące, miejsce w wagonie sypialnym lub miejsce w tzw. Strefie Komfortu, możemy otrzymać zwrot tylko za niezrealizowany przejazd — nie przysługuje nam zwrot za dokonanie zakupu wybranych udogodnień.

Zwrot środków za niewykorzystany przejazd możliwy jest w dowolnej kasie biletowej PKP. Konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku w dwóch terminach, zależnych od rodzaju przewoźnika, którego bilet posiadamy. Ubieganie się o zwrot środków za niewykorzystany przejazd możliwe jest:

do godziny od odjazdu ze wskazanej na bilecie stacji początkowej pociągu kategorii EIP, EIC, IC lub TLK, w którym jest konieczna rezerwacja miejsc siedzących,

do momentu, aż pociąg TLK, IC lub EIC, w którym nie ma obowiązkowej rezerwacji miejsc siedzących, nie dotrze na stację końcową widniejącą na bilecie.

Zwrot za bilet PKP w przypadku opóźnienia pociągu

Pasażer, którego pociąg się opóźnił, także może wnioskować o częściowy zwrot kosztów biletu. Takie prawo daje mu Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 roku dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym.

W przypadku pociągów dalekobieżnych oraz pociągów międzynarodowych zwrot części kosztów przysługuje zarówno, jeśli opóźnienie pociągu było spowodowane zaniechaniami przewoźnika, jak i wynikło z przyczyn losowych (np. trudne warunki pogodowe).

Możliwość uzyskania zwrotu oraz jego wysokość zależą od czasu wynikłego opóźnienia:

25% ceny biletu to minimalna wartość rekompensaty, jeśli opóźnienie było większe nisz 60 minut, ale mniejsze, niż 119 minut,

50% ceny biletu to minimalna wartość rekompensaty, jeśli opóźnienie wyniosło co najmniej 120 minut.

Przyznawanie zwrotów części kosztów zakupionych biletów w wyniku opóźnienia pociągu uzyskiwane jest na drodze reklamacji.

