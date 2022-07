Rozliczenie PIT-u dotyczy większości z nas. Każdy, kto został zatrudniony lub prowadził działalność gospodarczą w 2021 roku, musi złożyć deklarację podatkową i rozliczyć się z uzyskanych dochodów. Jak co roku urzędy skarbowe czekają na zapominalskich podatników, którzy składają deklaracje w ostatnim momencie. Nie ma w tym jednak nic złego — najważniejsze, aby wyrobić się przed 30 kwietnia.

PIT zazwyczaj budzi mieszane emocje. Jest to dodatkowy, dość stresujący obowiązek, który większość społeczeństwa musi zapisać do swojej listy “ważnych rzeczy do zrobienia”. Jednak obecnie rozliczenie roczne staje się coraz bardziej przystępne za sprawą wprowadzania kolejnych uproszczeń i udogodnień, takich jak możliwość złożenia deklaracji przez Internet. Gdzie rozliczyć PIT w Łodzi? Jak zrobić to samemu?

Rozliczenie PIT

PIT to tak naprawdę podatek dochodowy, mimo to wiele osób określa tym mianem sam druk służący rozliczeniu tego podatku od osób fizycznych osiągających przychody podlegające opodatkowaniu. Co roku, każdy zatrudniony oraz każdy przedsiębiorca musi rozliczyć się z urzędem skarbowym względem osiągniętych przez siebie dochodów. Ważne jest, aby rozliczenie trafiło do odpowiedniego urzędu skarbowego, pod który podlega płatnik oraz, w przypadku przedsiębiorców, aby zostało rozliczone według wybranego wcześniej rodzaju podatku.

Istnieje jednak kilka formularzy PIT. Który wybrać? Oto cztery najpowszechniejsze formularze:

PIT 37 – jest to najpopularniejszy obecnie druk. Dotyczy pracowników zatrudnianych przez płatników i osiągających dochody za pośrednictwem innych płatników, czyli pracodawców. Druk ten wypełniasz jeśli jesteś zatrudniony na umowę o pracę bądź jedną z umów cywilnoprawnych. Aby poprawnie dokonać rozliczenia, należy najpierw od pracodawcy otrzymać druk PIT 11, który zawiera dokładne wyliczenie naszych rocznych przychodów.

PIT 36 – to drugi najpopularniejszy druk, który wypełniają podatnicy. Przeznaczony jest dla przedsiębiorców, którzy osiągają dochód bez pośrednictwa innego płatnika. Ważnym aspektem, który warunkuje wykorzystanie tego druku, jest sytuacja, w której przedsiębiorca rozlicza się według skali podatkowej.

PIT 28 – ten druk przeznaczony jest dla płatników, którzy rozliczają się według ryczałtu przychodów ewidencjonowanych. Dotyczy on przede wszystkim przedsiębiorców, którzy wybrali taki sposób opodatkowania, ale także wspólników spółek lub osób osiągających przychód w związku z wynajmem, lub dzierżawą.

PIT 36L – w tym wypadku druk ten wypełniają przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się rozliczać według opodatkowania proponowanego przez podatek liniowy.

Rynek pracy w Łodzi a podatki: oferty pracy w Łodzi

Oferty pracy w Łodzi są doskonałym nośnikiem informacji pokazującym faktyczny stan rynku pracy w tym mieście. Z ogłoszeń bardzo często możemy się dowiedzieć, że nadal w wielu branżach pracodawcy decydują się na zawarcie z pracownikiem współpracy na zasadzie umowy cywilnoprawnej, choć często istnieją możliwości umożliwiające wręczenie umowy o pracę. Skąd wynika taki strach pracodawców przed zatrudnianiem na etat? Jednym z głównych powodów są oczywiście pieniądze. Pracownik, z umową o pracę to znacznie wyższe koszty dla pracodawcy niż pracownik zatrudniony na umowę zlecenie lub umowę o dzieło. Także z tego powodu wielu pracodawców skłania się w stronę podejmowania współpracy z osobami, które posiadają własną działalność gospodarczą. To zjawisko najczęściej występuje w branży budowlanej, księgowej i produkcyjnej.

Analizując także tendencje na rynku pracy w Łodzi jak i wielu innych polskich miastach możemy zauważyć, że wielu pracowników zatrudnionych na umowy cywilnoprawne decyduje się na własną działalność gospodarczą i podjęcie współpracy biznesowej ze swoim pracodawcą. Jak to się ma do opodatkowania? Taka osoba traktowana jest wtedy jak przedsiębiorca, dlatego podatek dochodowy rozlicza na jeden z 4 sposobów. Wyboru tego dokonuje się podczas rejestrowania firmy, dlatego już wtedy należy dokładnie przemyśleć i przeliczyć, która opcja będzie dla nowego przedsiębiorcy najkorzystniejsza.

Najczęściej wybieranym opodatkowaniem jest skala podatkowa, czyli stały podatek działający na tych samych zasadach jak opodatkowanie umowy o pracę. W tym wypadku istnieją dwa progi podatkowe – 17% i 32% pobierany dopiero po przekroczeniu rocznych dochodów o wartości 85 528 zł.

Kolejny rodzaj to podatek liniowy, jednak nie sprawdza się on w przypadku podjęcia współpracy z byłym pracodawcą. Dopiero po roku prowadzenia własnej działalności, nowy przedsiębiorca może powrócić do poprzednich obowiązków. Stawka podatku liniowego to 19%.

Mamy także do wyboru ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Tutaj stawka zależna jest od rodzaju prowadzonej działalności i obowiązuje kilka stawek opodatkowania 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 15% oraz 17%.

Istnieje również opcja rozliczania się według karty podatkowej, jednak w tym wypadku wiele zależy między innymi od miejscowości, w której prowadzisz działalność, liczby zatrudnianych pracowników, a nawet od liczby mieszkańców.

Jak rozliczyć PIT w Łodzi?

Rozliczenie PIT-u budzi w wielu osobach niezidentyfikowany niepokój. Niepotrzebnie! Obecnie Ministerstwo Finansów wprowadziło wiele usprawnień, dzięki czemu możemy rozliczyć PIT samodzielnie i bezpłatnie w domowym zaciszu. Co to oznacza? PIT możesz rozliczyć przez Internet na stronie urzadskarbowy24.pl/pit. Portal uwzględni wszystkie przysługujące Ci ulgi, co znacznie zmniejsza ryzyko popełnienia błędu. Dodatkowo gotowe rozliczenie możesz wydrukować i zanieść osobiście do odpowiedniego urzędu skarbowego lub wysłać je od razu za pośrednictwem tej strony. Dostępny jest także darmowy program do uzupełniania deklaracji PIT. Program ten pobierasz na swój komputer i w prosty sposób uzupełniasz wskazane rubryczki. W tym wypadku również możesz gotowy druk wydrukować lub przesłać do urzędu.

Jeśli z jakichś powodów Twoje rozliczenie roczne jest bardziej skomplikowane np. na skutek pracy za granicą, warto udać się do jednego z łódzkich biur rachunkowych. Rozliczenie dokonane przez osobę, która się na tym zna, to dobry pomysł jeśli Twoja sytuacja zarobkowa w danym roku wiązała się z perturbacjami zawodowymi.

Gdzie rozliczyć PIT w Łodzi?

Rozliczając PIT w Łodzi, również możesz skorzystać z opcji rozliczenia przez Internet. To udogodnienie jest przeznaczone dla wszystkich podatników, bez względu na miejsce zamieszkania. Jeśli jednak wolisz skorzystać z pomocy biura rachunkowego, to Łódź jest miastem, które może pochwalić się kilkoma świetnie ocenianymi miejscami, w których rozliczysz zeszłoroczny PIT. Najlepiej w tym celu przeszukać Internet, ponieważ to właśnie tam reklamuje się większość biur. Dodatkowo często w wyszukiwarce Google możesz sprawdzić opinię oraz oceny, jakie wśród klientów uzyskało dane biuro rachunkowe lub księgowy. Jednak skorzystanie z tej opcji wiąże się z koniecznością osobistego dostarczenia PIT-u do urzędu skarbowego lub wysłania go za pośrednictwem poczty bądź kuriera.

Ważne, aby rozliczenie dostarczone zostało do odpowiedniego urzędu skarbowego, pod który podlegasz. W Łodzi jest 8 oddziałów urzędu skarbowego:

Łódzki Urząd Skarbowy w Łodzi – ul. Wróblewskiego 10a

Pierwszy Urząd Skarbowy w Łodzi – Bałutach – ul. Zachodnia 47

Drugi Urząd Skarbowy w Łodzi – Bałutach -ul. Św. Teresy 105

Pierwszy Urząd Skarbowy w Łodzi – Górnej – ul. Wróblewskiego 10

Drugi Urząd Skarbowy w Łodzi – Górnej – ul. Wróblewskiego 10a

Urząd Skarbowy w Łodzi – Polesiu – ul. 6 Sierpnia 84/86

Urząd Skarbowy w Łodzi – Śródmieściu – ul. Dowborczyków 9/11

Urząd Skarbowy w Łodzi – Widzewie

