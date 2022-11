Rynek pracy w Opolu – jak się zmieniał w ostatnich latach?

Opole to miasto, które przywodzi na myśl muzykę, jest ono nazywane Stolicą Polskiej Piosenki. Znajduje się tu Amfiteatr Tysiąclecia, który znany jest z racji odbywającego się w nim Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej. Odbywa się on tutaj od roku 1963 (oprócz kilku wyjątków), a popularność imprezy pozostaje niezmienna i każdego roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem kilku pokoleń. Opole to również miejscowość, która przyciąga inwestorów, z tego też powodu w mieście rozwinęło się wiele gałęzi przemysłu. Z naszego artykuły dowiesz się, jak obecnie wygląda tutejszy rynek pracy oraz jakie zmiany zaszły w nim w ostatnich latach. Zapraszamy do lektury!

Pracę w Opolu znajdą przedstawiciele rozmaitych zawodów. W związku z dynamicznie rozwijającą się w ostatnich latach branżą IT, w mieście poszukiwani są: graficy komputerowi, specjaliści ds. projektowania, wdrażania i doskonalenia produktów cyfrowych, administratorzy stron internetowych, projektanci, i administratorzy baz danych, programiści. Opole to również ważny ośrodek handlowy, zatem pracę znajdą tutaj kasjerzy i sprzedawcy, przedstawiciele handlowi, pracownicy sprzedaży internetowej, pracownicy telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta, ankieterzy i teleankieterzy. Największy deficyt dotyczy trzech grup zawodowych: lekarzy, pielęgniarek i położnych oraz kierowców ciężarówek. Przedstawiciele tych profesji mogą liczyć na różnorodne oferty oraz małą konkurencję. Oferty pracy w Opolu dotyczą również branży gastronomicznej i spożywczej – kucharzy, barmanów i kelnerów, piekarzy, pracowników przetwórstwa spożywczego, przetwórców ryb i mięsa. Pracownicy z branży budowlanej również znajdą posadę w mieście, podobnie jak spedytorzy i logistycy. Ofert nie zabraknie również dla fryzjerów, krawców i pracowników produkcji odzieży, listonoszy i kurierów, mechaników pojazdów samochodowych czy nauczycieli. Choć czas pandemii był trudny dla rynku pracy miasta i wiązał się z większym bezrobociem oraz zwiększonym zadłużeniem firm, to dziś sytuacja powoli wraca do normy i możemy już mówić o dużej poprawie. Praca w Opolu – zawody nadwyżkowe Przedstawiciele poniższych zawodów będą mieć spore trudności ze znalezieniem zatrudnienia, jak również konkurencja między kandydatami będzie spora. Są to: pedagodzy,



filolodzy i tłumacze,



ekonomiści,



filozofowie,



historycy,



politolodzy,



kulturoznawcy. Jak szybko znaleźć pracę w Opolu? Oferty pracy w Opolu dotyczą rozmaitych zawodów i większość osób nie będzie miała większych problemów ze znalezieniem posady. Jeżeli jednak należysz do zawodów nadwyżkowych i masz kłopot ze znalezieniem pracy, warto pomyśleć o zmianie branży oraz skorzystaniu z programu aktywizacji zawodowej. Mowa o projektach, które w dużej mierze dofinansowane są ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. Bezrobotni mogą brać udział w kursach i szkoleniach zawodowych oraz uczestniczyć w spotkaniach z pracodawcami, dzięki którym lepiej poznają wymagania współczesnego rynku pracy. Możliwe jest również uzyskanie dotacji na studia podyplomowe, a w razie chęci otwarcia własnej firmy – dofinansowania na otwarcie działalności gospodarczej. O szczegóły warto zapytać pracownika Urzędu Pracy – to za pośrednictwem tej placówki możesz skorzystać z wyżej wymienionych form pomocy. Opole – miasto wielu gałęzi przemysłu Gospodarka miasta zmieniała się dynamicznie w ostatnich dekadach. W mieście pojawiają się liczni inwestorzy. Przedsiębiorcy chętnie otwierają tu swoje firmy, stąd obecność zakładów z rozmaitych branż. W mieście rozwinęła się branża spożywcza, branża automatyki przemysłowej, branża motoryzacyjna, przemysł metalowy i maszynowy, branża turystyczna, instytucje nauki oraz handel. W ostatnich latach szczególnego znaczenia nabrała w Opolu branża IT – powstają tu rozwiązania z tej dziedziny dla całego świata, a w 2010 roku w mieście powstał Opolski Klaster Informatyczny OP Info. W mieście rozwinięty jest również transport i logistyka (siedzibę ma tutaj firma Sindbad Sp. z o.o. – największy polski przewoźnik autokarowy). Swoją siedzibę ma tutaj również firma Itaka, znane na całą Polskę biuro podróży, jedno z największych w Polsce. W Opolu działa Business Centre Club. Jest to stowarzyszenie, które zrzesza polskich pracodawców i przedsiębiorców. Organizacja pomaga w walce z bezrobociem, wspiera przedsiębiorczość oraz rozwój gospodarki. W mieście działa wiele centrów i galerii handlowych, np. Galeria Opolanin, Solaris Center, a także największe w województwie Centrum Handlowe Karolinka o łącznej powierzchni 70 tys. m2. Opole – branża materiałów budowlanych Dla gospodarki miasta bardzo duże znaczenie miała obecność przedsiębiorstw produkujących różne materiały budowlane (w szczególności cement). Przemysł ten rozwijał się w mieście już od 1857 roku. Co ciekawe, na przestrzeni lat istniało tu aż 9 cementowni. Dziś pozostała tylko jedna z nich – Cementownia Odra S.A., założona w 1911 roku. Zakład ten przeszedł wiele modernizacji, dziś jest on bardzo przyjazny dla środowiska, zdobywa również liczne wyróżnienia i nagrody. W mieście działa wiele zakładów z branży materiałów budowlanych, warto tutaj jeszcze wspomnieć o firmie Schiedel Sp. z o.o. (producent systemów kominowych) oraz o firmie Monier-Brass Sp. z o.o., specjalizującej się w produkcji pokryć dachowych. Firma Norgips to producent m.in. okładzin ściennych i sufitowych oraz kompletnych systemów ścian działowych. W Opolu znajduje się biuro handlowe firmy; marka powstała w Norwegii i jest obecna w 12 krajach Europy. W Polsce przedsiębiorstwo działa od roku 1993. Czytaj też:

