Urlop okolicznościowy. Sprawdź, kiedy możesz z niego skorzystać

Urlop okolicznościowy to specjalny rodzaj urlopu, który przysługuje pracownikom w określonych sytuacjach. Kto może skorzystać z urlopu okolicznościowego, czy trzeba wypełniać specjalny wniosek i czy pracodawca może odmówić udzielenia takiego urlopu?

Co to jest urlop okolicznościowy?

Urlop okolicznościowy to specjalny rodzaj urlopu, który pracownik zatrudniony na umowę o pracę może wziąć z powodu szczególnego wydarzenia lub okoliczności. Może to być na przykład ślub, narodziny dziecka, śmierć bliskiej osoby lub inne istotne wydarzenie życiowe. Warunki i przepisy dotyczące urlopu okolicznościowego mogą różnić się w zależności od kraju. W Polsce są ściśle określone.

Czy urlop okolicznościowy to urlop na żądanie?

Urlop okolicznościowy to nie jest urlop na żądanie. To inny rodzaj urlopu, który przysługuje niezależnie od urlopu wypoczynkowego. Urlop na żądanie wlicza się natomiast do puli dni wolnych należnych w ramach stażu pracy, czyli do urlopu.

Kto może skorzystać z urlopu okolicznościowego?

Z urlopu okolicznościowego mogą skorzystać pracownicy zatrudnieni w ramach umowy o pracę. Jeśli ktoś pracuje dla danej firmy na umowie-zlecenie, nie przysługuje mu ten rodzaj urlopu.

Czy trzeba złożyć wniosek o urlop okolicznościowy?

O wykorzystanie urlopu okolicznościowego należy poprosić pracodawcę. W razie nagłej sytuacji, jak śmierć osoby bliskiej, można powiadomić pracodawcę telefonicznie, a później uzupełnić dokumenty. Konieczne jest jednak dopełnienie formalności. Niektórzy pracodawcy mogą oczekiwać dokumentów potwierdzających dane wydarzenie, np. odpisu aktu ślubu czy też aktu zgonu, dlatego warto zasięgnąć opinii w kadrach w danej firmie.

Ile dni urlopu okolicznościowego?

W Polsce pracownikom przysługuje urlop okolicznościowy w przypadku wystąpienia pewnych ważnych życiowych wydarzeń, takich jak ślub, narodziny dziecka, śmierć bliskiej osoby. Zazwyczaj pracownikowi przysługują jeden lub dwa dni wolne od pracy. Pracodawca może także uwzględnić indywidualne okoliczności i potrzeby pracownika, decydując o długości i warunkach udzielania takiego urlopu.

Dwa dni urlopu okolicznościowego przysługują:

pracownikowi biorącemu ślub

pracownikowi, któremu urodziło się dziecko

pracownikowi, któremu zmarł współmałżonek

pracownikowi, któremu zmarł rodzic, macocha lub ojczym

pracownikowi, któremu zmarło dziecko

Jeden dzień urlopu okolicznościowego przysługuje:

pracownikowi, którego dziecko bierze ślub

pracownikowi, któremu zmarli teściowie, rodzeństwo lub dziadkowie

