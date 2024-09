Praca zdalna. Co mówi o niej Kodeks pracy?

Pandemia COVID-19 wywróciła nasze codzienne życie do góry nogami i wpłynęła na rynek pracy. Po czterech latach od wprowadzenia obostrzeń covidowych w Polsce praca zdalna jest normą. Zdalne szkolenia, rekrutacje, spotkania to część współczesnego rynku pracy i choć część firm stopniowo próbuje wracać do pracy stacjonarnej, to nic nie wskazuje na to, by trend pracy zdalnej miał się odwrócić.

Praca zdalna jest wygodna zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Ci pierwsi moga ograniczać koszty związane z wynajmem wielkopowierzchniowych przestrzeni dla pracodawców, ci drudzy oszczędzać czas na dojazdy do firmy. Plusów i minusów pracy zdalnej jest wiele, ale co mówią o niej przepisy? Okazuje się, że całkiem dużo.

Co to jest praca zdalna?

Praca zdalna (z ang. „home office”, czyli praca z domu) polega na wykonywaniu obowiązków służbowych całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą. Z pracy zdalnej mogą bez problemu korzystać kobiety w ciąży czy rodzice dzieci do lat 4. W innych przypadkach pracodawca ma prawo odmówić pracownikowi prawa do wykonywania obowiązków poza firmą.

Co o pracy zdalnej mówi Kodeks pracy?

Kodeks pracy przewiduje, że kobiety w ciąży i rodzice to dwie grupy uprzywilejowane, które mogą korzystać z pracy zdalnej. Zgodnie z obecnymi przepisami, prawo do pracy zdalnej przysługuje rodzicom:

wychowującym dziecko do 4. roku życia;

wychowującym dziecko posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;

wychowywującym dziecko posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;

wychowującym dziecko posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania jego rozwoju, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

sprawującym opiekę opiekę nad innym członkiem rodziny lub osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Gdzie złożyć wniosek o pracę zdalną?

Wniosek o pracę zdalną należy złożyć w kadrach firmy, w której jesteśmy zatrudnieni. Pracodawca musi go uwzględnić, chyba że pracownik nie zalicza się do grupy uprzywilejowanej. W takiej sytuacji może wydać decyzję odmowną, ale powinien uzasadnić, jaki jest jej powód (np. system pracy).

