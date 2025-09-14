Ponad 17 tys. zł miesięcznie. Oto profesje z najwyższymi zarobkami

W Polsce coraz więcej zawodów oferuje wynagrodzenia przekraczające 10 tys. zł brutto. Jak wynika z analizy serwisu InterviewMe, przygotowanej na podstawie danych wynagrodzenia.pl, rośnie liczba profesji, w których pensje są znacznie wyższe od mediany wynagrodzeń w kraju. Obecnie wynosi ona 7166 zł brutto – połowa pracowników zarabia mniej, a druga połowa więcej.

Najlepiej płatne zawody

Na szczycie listy najlepiej płatnych zawodów znaleźli się radcy prawni. Co czwarty z nich może liczyć na pensję powyżej 17 610 zł brutto. Droga do tego zawodu jest wymagająca – obejmuje studia prawnicze, aplikację i egzamin radcowski.

Tuż za nimi plasują się brand managerowie z zarobkami sięgającymi 16 830 zł brutto. Pracodawcy preferują kandydatów z wykształceniem kierunkowym w marketingu lub zarządzaniu oraz z biegłą znajomością języka angielskiego.

Na trzecim miejscu uplasowali się specjaliści ds. bezpieczeństwa IT. W tej dynamicznie rozwijającej się branży zarobki przekraczają 15 410 zł brutto. Od kandydatów wymaga się przede wszystkim wiedzy technicznej i umiejętności obsługi narzędzi weryfikujących bezpieczeństwo systemów informatycznych.

Wysokie zarobki osiągają także programiści. Architekci oprogramowania otrzymują ponad 15 860 zł brutto, a senior Java developerzy powyżej 14 tys. zł brutto. IT pozostaje jednym z najlepiej opłacanych sektorów w Polsce.

Z danych wynika również, że w obszarze finansów i księgowości różnice w wynagrodzeniach są bardzo duże. Dyrektor finansowy może zarabiać nawet 55 tys. zł brutto miesięcznie, główny księgowy około 32 tys. zł, analityk finansowy średnio 10,5 tys. zł, a księgowy ok. 8,5 tys. zł brutto.

Poszukiwani pracownicy

Równocześnie inne badanie, przeprowadzone przez pracuj.pl, wskazuje na rosnące zapotrzebowanie na pracowników w wielu branżach. W pierwszej połowie 2025 roku pojawiło się 395 tys. ofert pracy. Najwięcej dotyczyło sprzedaży – 19 proc. wszystkich ogłoszeń. Pracownicy fizyczni stanowili 17 proc. poszukiwanych kandydatów, a sektor IT odpowiadał za 9 proc. ofert.

Dane pokazują, że choć najlepiej opłacane zawody wciąż są domeną specjalistów, to rynek pracy w Polsce pozostaje zróżnicowany i otwarty także na inne grupy zawodowe.

Czytaj też:

Egzekucja z pensji minimalnej pod lupą. Organizacje żądają reformyCzytaj też:

Nauczyciele zyskają gigantyczne odprawy. Nawet 75 tys. zł na rękę