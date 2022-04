Zdarza się, że EBITDA jest również określana jako narzędzie służące do oceny potencjału firmy. Wskaźnik ten wykorzystujemy przy porównywaniu poszczególnych przedsiębiorstw, które upubliczniły swoje dane finansowe. Najczęściej dzieje się tak w przypadku spółek giełdowych. EBITDA określa czysty zysk operacyjny wypracowany przez daną firmę. Czym dokładnie jest EBITDA? Oraz jak obliczyć jego wartość?

Ebitda – co to jest?

Zacznijmy od tego, że EBITDA to skrót od angielskiego określenia na zarobki przed odsetkami, podatkami i amortyzacją. Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization – tak brzmi pełne rozwinięcie skrótu EBITDA. Jak wynika z nazwy, EBITDA to czysty zysk operacyjny firmy, jeszcze przed odliczeniem podatku dochodowego, zobowiązań oraz amortyzacji.

Przez czysty zysk operacyjny rozumiemy, zysk uzyskany z działalności operacyjnej wynikający z działalności podstawowej oraz działalności innej niż podstawowa. Ważne jest, aby wynik ten został przedstawiony przed odliczeniem kosztów finansowych oraz podatkowych. Nie uwzględniamy także kosztów amortyzacji majątku trwałego materialnego oraz niematerialnego. Do wyniku zalicza się wykorzystanie kapitałów własnych, a także kapitałów obcych, czyli kredytów oraz pożyczek.

Jeden z portali zajmujących się branżą finansową – fincasly.com, udostępnił definicję tego pojęcia:

“ (EBITDA) Jest miarą rentowności przedsiębiorstwa. Uwzględnia wynik na działalności operacyjnej przedsiębiorstwa, a więc przychody pomniejszone o koszty. Jest wskaźnikiem, który wyłącza z kalkulacji element związany z obsługą oprocentowanego długu przedsiębiorstwa, amortyzacji (która nie ma charakteru pieniężnego) oraz podatku (który ma charakter pieniężny, ale może wynikać ze stosowanej polityki podatkowej i niekoniecznie jest związany z bieżącą działalnością operacyjną firmy)”.

Najczęściej używany jest przez rynek kapitałowy, analityków oraz spółki giełdowe. Jest to jedna z podstawowych wartości, która pomaga w wycenie przedsiębiorstwa w przypadku sprzedaży.

Zastosowanie wskaźnika EBITDA

Zastosowania wskaźnika EBITDA możemy odszukać, chociażby w wycenie rynkowej przedsiębiorstwa. Jest to jeden z najchętniej używanych wskaźników umożliwiających ocenę rentowności firmy, używany w Polsce oraz na świecie. To właśnie EBITDA ma największy wpływ na wartość firmy. Im wyższa wartość wskaźnika EBITDA, tym większa wartość firmy.

Dodatkowo EBITDA jest wykorzystywana do oceny ryzyka kredytowego, analizy rozwoju firmy oraz zmierzenia operacyjnego przepływu pieniędzy. Warto zauważyć, że wskaźnik ten jest odpowiedzialny za najdokładniejszą szansę ujęcia podstawowych przepływów pieniężnych, które są generowane przez zysk operacyjny.

Wskaźnik ten nazywany jest także narzędziem do pomiaru zdolności firmy do zarabiania pieniędzy. Próżno jednak szukać dokładnych danych pokazujących konkretną ilość gotówki, która przybyła na firmowym koncie. EBITDA określa wydajność przedsiębiorstwa, czyli jego możliwości do podnoszenia rentowności. Dzięki temu wzrasta wartość firmy. Im większy potencjał generuje przedsiębiorstwo, tym większa jego wartość.

Pomaga także podczas obliczania rentowności przedsiębiorstw, które nie generują zysków netto ze względu na duże koszty finansowe. Wzrost EBITDA to jasny sygnał, że nastąpił kolejny krok w rozwoju firmy i że jest ona na dobrej drodze do rentowności.

Jak obliczyć EBITDA?

Aby obliczyć wysokość wskaźnika EBITDA, można wykorzystać jeden z poniższych sposobów:

Od przychodów odjąć koszty operacyjne bez amortyzacji. Dodać do siebie następujące wartości: zysk netto + podatki + środki przeznaczone na spłatę zobowiązań przy uwzględnieniu przychodów. Zsumować EBIT oraz amortyzację. Przy czym pierwszy wskaźnik, to zysk uzyskany po odjęciu od przychodów z działalności podstawowej i niepodstawowej kosztów na nie poniesionych. Natomiast drugi, to koszt związany z wykorzystaniem nabytych przez przedsiębiorstwo składników jego majątku

Drugi wzór jest rekomendowany przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd. Jest to niezależna, państwowa organizacja, która czuwa nad rynkiem finansowym w Stanach Zjednoczonych.

EBITDA – narzędzie idealne?

Otóż w środowisku finansowym można zauważyć dwa obozy: jeden uznaje EBITDA jako dokładny i przydatny wskaźnik, dzięki któremu można porównywać wartości przedsiębiorstw, drugi natomiast skłania się w stronę wad, jakie niestety narzędzie to posiada.

Na początek zwróćmy uwagę na niewątpliwe zalety wskaźnika EBITDA:

Ukazanie rzetelnego obrazu kondycji firmy, bez uwzględnienia wartości, które często zakłamują lub zaniżają jej rentowność, jak np. amortyzacja.

W przypadku spółek, które są na rynku od dłuższego czasu i posiadają spore zaplecze środków trwałych, co jest równoznaczne z wysoką amortyzacją, wskaźnik EBITDA określi rzeczywiste przychody operacyjne firmy.

Metoda wskaźnika EBITDA jest znacznie tańsza niż, również rzetelna, metoda dochodowa.

Wielu specjalistów zauważa również wady tego narzędzia:

Zważywszy, że do wartości EBITDA nie bierzemy pod uwagę kosztów związanych z inwestycjami podatkowymi oraz finansowymi, to wskaźnik ten ma rzetelne zastosowanie tylko w przypadku firm, które dokonały już dużych inwestycji.

EBITDA do tej pory nie została w żaden sposób uformalizowana oraz nie podlega żadnym oficjalnym regulacjom. Ciężko zatem uznawać ją za odpowiednie narzędzie do porównywania wartości rynkowej przedsiębiorstw.

Narzędzie to nie ma zupełnie zastosowania w przypadkach takich jak załamanie rynku lub inne sytuacje kryzysowe. Ukazuje bowiem kondycję firmy w ostatnim roku obrotowym, przez co nie ujmie kryzysowych sytuacji, które mają wpływ na działanie przedsiębiorstwa.

