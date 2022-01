Elon Musk ma nowy pomysł. To nie samochody, ani nie rakiety kosmiczne

Jeśli Elon Musk mówi, że produkcja czegokolwiek zacznie się w określonym roku, to spokojnie do tej daty można dodać od 3 do 5 lat. Tak było w przypadku samochodu Tesla Cybetruck, który miał zjechać z linii montażowych w 2021, a został odłożony w czasie bez podania konkretnej daty. Na początku 2022 miała także startować rakieta SpaceX Startship, a na razie nie przeszła jeszcze wszystkich testów i nie otrzymała pozwolenia na lot.

To, co jednak trzeba przyznać Muskowi, to że jego pomysły, nawet jeśli z opóźnieniem, to wchodzą w życie. Czy to znaczy, że za kilka lat obok ludzi będą pracować humanoidalne roboty? Tak uważa najbogatszy człowiek świata.

Według Elona Musk, który zwrócił się do akcjonariuszy, humanoidalne roboty będą większym biznesem niż elektryczne samochody Tesli. Miliarder i wizjoner przekonywał, że w przyszłości roboty takie jak Optimus nie tylko będą pracować razem z ludźmi, ale kiedyś ich zastąpią.

Początkowo roboty mają działać w fabrykach Tesli i wykonywać proste zadania. Z jednej strony ma to sens, bo już w tym momencie w fabrykach Tesli pracuje sporo robotów, a każdy proces, który mógł być zautomatyzowany, został zautomatyzowany.

Zastanawiać może optymizm Elona Muska nie tylko co do terminu konstrukcji pierwszych robotów (za mniej niż dwa lata), ale w ogóle taka możliwość. Firma Boston Dynamics, która od lat pracuje nad humanoidalnymi robotami nadal nie wypuściła swojego flagowego modelu Atlas na rynek. Jedynie mały, czworonożny robot Spot został uznany za gotowy na tyle, że można go było „wypuścić w świat”.

