Urząd pracy szuka pilota myśliwca. Płaci 10 tys. zł miesięcznie

Urząd pracy w rykach poszukuje pilota instruktora, który będzie prowadził szkolenie teoretyczne i praktyczne z młodymi pilotami w samolotach M-346 Master. Oferta jest ciekawa, bo wojsko płaci 10 tys. zł miesięcznie, ale niewiele osób ma szanse zdobyć pracę. Wymagania są mocno wyśrubowane.

Wymagane doświadczenie na F-16

Kandydat musi mieć doświadczenie ze szkolenia, opracowywania programu, prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych, mieć uprawnienia instruktora lotniczego. Poza tym kandydat musi mieć doświadczenie jako pilot lub instruktor samolotu M-346 Master oraz doświadczenie w lotach operacyjnych samolotami F-16 lub F-15.

Te ostatnie wymaganie może dość znacząco zawęzić pulę osób, która może ubiegać się o ofertę. Samolot F-15 to amerykański myśliwiec przewagi powietrznej, który nigdy nie znalazł się we flocie polskich Sił Powietrznych. Łatwiej może być z pilotami z doświadczeniem na F-16, bo te są u nas od 2006 roku. Natomiast problemem może być doświadczenie na M-346 Master. Są to szkoleniowe odrzutowce produkowane przez koncern Leonardo, które trafiły do Polski w 2016 roku.

Ogłoszenie o pracę na instruktora myśliwców bojowych może budzić zainteresowanie, ale też pewne wątpliwości. Urząd pracy nie podaje, kto jest ewentualnym zatrudniającym, ale stanowisko pracy mieści się w Dęblinie. W Dęblinie mieści się także Wojskowa Akademia Lotnicza, która prowadzi szkolenie na samolotach M-346 Master. Mogłoby się wydawać, że w ten sposób szkoła szuka pilotów, co byłoby dziwne, bo to z niej wychodzą jedyni instruktorzy myśliwców w Polsce.

Skonstatowaliśmy się z Akademią w tej sprawie. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że to nie szkoła jest autorem ogłoszenia i nie prowadzi rekrutacji na to stanowisko.

Według portalu O2.pl autorem ogłoszenia jest prywatna firma Alioth Logistics, a jego celem jest stworzenie w Polsce możliwości prowadzenia szkolenia pilotów F-16, które do tej pory odbywają się w Stanach Zjednoczonych.

