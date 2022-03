Qualcomm wstrzymuje sprzedaż produktów rosyjskim firmom

Amerykańska firma Qualcomm została wywołana do tablicy przez ukraińskiego ministra ds. transformacji cyfrowej. Mykhaiło Fedorow wezwał na Twitterze firmę do całkowitego zaprzestania działalności w Rosji, sugerując, że produkty firmy nadal są możliwe do kupienia w tym kraju.

Qualcomm wycofuje się z Rosji

Firma odpowiedziała na tweeta, że stwierdzenia w nim zawarte są nieprawdziwe. Qualcomm poinformował, że zaprzestał działania w Rosji i wstrzymał sprzedaż i dostawy swoich produktów rosyjskim firmom zgodnie z zasadami narzuconymi przez sankcje ekonomiczne.

Dodatkowo firma poinformowała, że publicznie wezwała do zaprzestania działań wojennych w Ukrainie i przekazała dotację na organizacje humanitarne wspierające ofiary i uchodźców.

RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie

Ukraiński minister ds. transformacji cyfrowej prowadzi własną kampanię na Twitterze, w ramach której publicznie wzywa największe zachodnie firmy technologiczne do zaprzestania działalności w Rosji. Zazwyczaj argumentuje swoje wpisy emocjonalnymi porównaniami, że w Ukrainie giną ludzie, a firmy nadal pośrednio pomagają Rosji, sprzedając tam swoje produkty.

twitter

Po odpowiedzi amerykańskiej firmy ukraiński urzędnik podziękował jej i jednocześnie dodał, że jeśli chciałaby pomóc Ukrainie w walce z Rosją, to może przesłać ukraińskim wojskom i ratownikom medycznym telefony satelitarne.

Mykhaiło Fedorow dodał we wpisie o Qulacommie informacje, że produkty firmy nadal są do kupienia w Rosji. Może to być skutek tego, że Qualcomm nie sprzedaje swoich produktów bezpośrednio do klientów, a znajdują się one w urządzeniach takich jak smartfony.

Wcześniej w ten sposób Fedorow wywierał presję na takie firmy jak Microsoft, Oracle, DJI, Xerox, Globecast, ASUS czy SAP.

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport