Ironia puka do Zoom. Pracownicy nie mogą pracować zdalnie

Menadżerzy firmy Zoom mają znakomite poczucie humoru… albo nie mają go wcale. Firma ogłosiła bowiem dużą zmianę w podejściu do pracy zdalnej. Teraz obowiązki służbowe trzeba będzie regularnie wykonywać z biura – nawet jeśli dany pracownik mieszka dość daleko od siedziby spółki.

Koniec pracy zdalnej w Zoom – pracownicy zmuszeni do powrotu do biura

Oficjalne stanowisko spółki Zoom mówi o dużej wierze w „ustrukturyzowane podejście do pracy hybrydowej". Nowe wytyczne firmy wskazują, że pracownicy mieszkający nawet 80 km od biura firmy muszą dojeżdżać do pracy. Zatrudnione osoby muszą pojawić się na miejscu przynajmniej dwa razy w tygodniu.

Zoom przekonuje, że nowa polityka pracownicza ustawi firmę „w lepszej pozycji, by wykorzystywać własną technologię, wciąż tworzyć nowe innowacje i wspierać naszych klientów na całym świecie”. Media przypominają zaś, że Zoom swego czasu ogłaszał też, iż pracownicy będą mogli pracować zdalnie na zawsze.

Jednocześnie zarządcy firmy przekonują, że nadal zamierza „zatrudniać najlepszych specjalistów, niezależnie od ich lokalizacji”. Oznaczać to może, że kluczowi pracownicy być może będą mieli możliwość wynegocjowania dla siebie pracy z domu.

Zoom wraca do biura – inne firmy z USA robią to samo

Zoom to ostatnia z coraz większej grupy amerykańskich firm, która stopniowo chce przekonać pracowników do modelu pracy sprzed epidemii COVID-19. Wcześniej osoby zatrudnione zaprosiły do biur firmy takie jak Amazon czy Disney.

Wyniki ostatniego badania badaniu Stanford University wydają się potwierdzać obecny trend. W lipcu bieżącego roku jedynie ok. 12 proc. pracowników z USA pracowało w pełni zdalnie. Kolejne 29 proc. korzystało z modelu pracy hybrydowej. Oznacza to, że większość musi już stale pojawiać się w biurach.

Co ciekawe, przed pandemią liczba dni przepracowanych z domu przez amerykańskich obywateli wynosiła zaledwie 5 proc. całości.

