mObywatel nigdy nie był tak użyteczny. Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad dużą zmianą

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad projektem zmian w ustawie o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym. Za projekt odpowiada wiceminister Arkadiusz Myrcha. Jak podano, dokument został w piątek wpisany do wykazu prac rządu i jest częścią szerzej zakrojonych działań deregulacyjnych.
mObywatel. Jakie nowe funkcje?
Projekt zakłada możliwość samodzielnego pobrania dokumentów elektronicznych z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych. Użytkownicy systemu teleinformatycznego CI KW będą mogli pobrać odpisy, wyciągi z ksiąg wieczystych oraz zaświadczenia o ich zamknięciu – wszystkie z mocą dokumentów wydawanych dotychczas przez sąd. – Dokumenty udostępnione przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych do samodzielnego wydruku za pośrednictwem systemu teleinformatycznego przed dniem wejścia w życie ustawy, zachowają moc dokumentów wydawanych przez sąd, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację – zapisano w wykazie prac legislacyjnych.
Księgi wieczyste i KRS po numerze PESEL
Jednym z najważniejszych elementów zmian jest rozszerzenie funkcjonalności aplikacji mObywatel. Dzięki projektowi użytkownicy będą mogli bezpłatnie wyszukiwać dane w księgach wieczystych po numerze PESEL. Aplikacja ma także umożliwić dostęp do danych z KRS dotyczących podmiotów wpisanych do rejestru – od przedsiębiorców po fundacje, stowarzyszenia i samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.
Projektowane przepisy przewidują, że dane z KRS będą udostępniane w zakresie dotyczącym podmiotów powiązanych z użytkownikiem poprzez numer PESEL. Obejmie to m.in. informacje o wpisach w rejestrze przedsiębiorców czy stowarzyszeń, a także o wszczętych sprawach i dokonanych zmianach w systemie teleinformatycznym.
Kiedy wejdą w życie?
Rozszerzenie funkcjonalności aplikacji będzie wymagało zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z lipca 2023 r., dotyczącego zakresu danych i rejestrów publicznych obsługiwanych przez mObywatela. Zgodnie z planem, nowe przepisy wejdą w życie 31 marca 2026 roku. Termin ten wynika z założeń projektu „Rozwój i zwiększenie dostępności Rejestrów Sądowych – eKRS i EKW”, realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to trzeci kwartał 2025 roku. To oznacza, że w ciągu najbliższych miesięcy rozpoczną się konsultacje i dalsze prace nad ustawą, która wprowadzi rewolucyjne zmiany w dostępie obywateli do ksiąg wieczystych i danych z KRS.
