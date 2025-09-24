AC S.A. i ACTION S.A. łączą siły w elektromobilności – premierowe wdrożenie ładowarek STAGEV w hubie technologicznym pod Warszawą

W ten sposób infrastruktura ładowania może być od razu zintegrowana z fotowoltaiką i magazynami energii, tworząc kompletny ekosystem energetyczny, nad którym pracuje obecnie ACTION S.A.

STAGEV – polska technologia z ambicją eksportową

Ładowarki STAGEV powstają w Polsce w oparciu o niemal 40-letnie doświadczenie AC S.A. w projektowaniu elektroniki, sterowników i systemów telematycznych. Zostały zaprojektowane z myślą o maksymalnym bezpieczeństwie, niezawodności i elastyczności, a ich modułowa konstrukcja pozwala na łatwą rozbudowę i integrację z OZE.

– Za marką STAGEV stoi całe zaplecze technologiczne AC S.A. – od własnego Centrum Badawczo-Rozwojowego, przez laboratoria testowe, po nowoczesną produkcję w Białymstoku. Od blisko 40 lat budujemy kompetencje w projektowaniu elektroniki i sterowników, a dziś tę wiedzę wykorzystujemy, wchodząc na drogę zeroemisyjności. Fakt, że tak wymagający partner jak ACTION S.A. wybrał właśnie ładowarkę STAGEV, pokazuje, że dobrze zidentyfikowaliśmy potrzeby rynku stawiając na wysoką jakość, bezpieczeństwo i przystępność cenową naszego produktu. Zainicjowana współpraca to doskonały przykład, jak technologia STAGEV wspiera nowoczesne, zrównoważone środowisko pracy i mobilności – mówi Paweł Baraniuk, Wiceprezes Zarządu AC S.A. ds. handlu i rozwoju.

ACTION S.A. stawia na innowacje i zrównoważony rozwój

ACTION S.A. z sukcesem dostarcza rozwiązania w obszarach energetyki, optymalizacji operacyjnej, bezpieczeństwa, sztucznej inteligencji, robotyki, automatyzacji i technologii RFID. Dzięki wdrożeniu ładowarek STAGEV, firma ACTION S.A. zyskuje możliwość elastycznego zarządzania procesem ładowania flot i integracji z całym ekosystemem energii.

– Realizując projekt z AC S.A., chcemy pokazać, że elektromobilność to nie tylko kwestia infrastruktury, ale integralny element transformacji energetycznej i cyfrowej. Od lat rozwijamy innowacyjne technologie, a dziś koncentrujemy się na rozwiązaniach EV, które wspierają konkurencyjność biznesu. Dlatego postawiliśmy na partnera, który podziela nasze wartości – uczciwość, współpracę i aktywność. Wdrożenie ładowarek STAGEV Wallbox w naszej siedzibie traktujemy jako przykład dla nowoczesnych centrów biznesowo-technologicznych w Polsce – podsumowuje Sławomir Harazin, Wiceprezes Zarządu ACTION S.A.

Synergia kompetencji dwóch polskich firm technologicznych

Zaawansowana technologia ładowarek STAGEV sprawia, że w pełni integrują się one z ekosystemem energii przygotowywanym w siedzibie ACTION S.A., obejmującym ładowanie, fotowoltaikę, magazyny energii i systemy inteligentnego zarządzania.

– STAGEV to pierwsze w Polsce ładowarki zaprojektowane od podstaw z myślą o pełnej integracji z odnawialnymi źródłami energii i systemami zarządzania flotą. Nie mówimy o prostym wallboxie, ale o rozwiązaniu, które potrafi w czasie rzeczywistym bilansować zużycie energii, raportować koszty i współpracować z magazynami energii. To sprawia, że firmy takie jak ACTION S.A. zyskują narzędzie, które realnie zmniejsza koszty operacyjne. Nasza ambicja jest jasna: dążymy do tego, aby STAGEV stał się polskim produktem eksportowym, rozpoznawalnym w całej Europie – mówi Robert Rudnicki, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu i Sprzedaży w obszarze elektromobilności w AC S.A.