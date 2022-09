Klienci ING, Pekao i Alior Banku dostają informacje o rabatach. To oszustwo

Cyberprzestępcy podszywają się pod banki i rozsyłają potencjalnym ofiarom wiadomości z informacjami o rzekomych rabatach na zakupy. „W rzeczywistości wyłudzają dane karty płatniczej” – ostrzega Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego polskiego sektora finansowego (CSIRT KNF). „Zachowajcie ostrożność i nie dajcie się okraść!” – apeluje.

Na celowniku są na tę chwilę klienci ING Banku Śląskiego, Banku Pekao i Alior Banku, ale klienci innych banków też powinni zachować czujność, bo poszerzenie przez oszustów pola działania to kwestia czasu.

Rozdając fałszywe rabaty na zakupy oszuści chcą pozyskać dane klienta do logowania, ale interesują ich także dane z dowodu osobistego klienta: pesel, numer dokumentu.

Nieistniejące promocje, prawdziwe kłopoty

„Uwaga na kolejne fałszywe strony bankowości elektronicznej! W tym przypadku oszuści podszywają się pod Alior Bank. Poza poświadczeniami logowania cyberprzestępcy wyłudzają http://m.in. informacje o dowodzie osobistym i paszporcie” – pisze CSIRT KNF w poście umieszczonym na Twitterze.

Podstawowa zasada bezpieczeństwa pozostaje aktualna: nie wolno klikać w żadne podejrzane linki. Strony internetowe przygotowane przez oszustów do złudzenia przypominają prawdziwe strony banków, więc trzeba ogromnej spostrzegawczości, by zorientować się, że mamy do czynienia z oszustwem. Można to ustalić wczytując się w adres mailowy strony, na którą przekierowany został użytkownik banku – choćby jedną literą musi się różnić od prawdziwego adresu strony banku. Już na starcie trzeba odrzucać zachęty do pobrania specjalnych aplikacji.

