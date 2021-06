Donald Trump: Bitcoin to oszustwo. Wpływa na wartość dolara

– Bitcoin to coś w rodzaju oszustwa. Nie lubię go, bo to kolejna waluta konkurująca z dolarem – powiedział w rozmowie z Fox Business były prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Zaraz potem dodał, że chciałby, aby dolar pozostał walutą świata. Prawdopodobnie odnosił się do tego, że w ostatnim czasie właśnie kryptowaluty zaczynają odgrywać coraz większą rolę także wśród inwestorów.

Decyzja prezydenta Salwadoru

Wypowiedź kontrowersyjnego biznesmena, który jeszcze niedawno był prezydentem Stanów Zjednoczonych, jest następstwem decyzji władz Salwadoru. Państwo z Ameryki Środkowej poinformowało, że zamierza uznać bitcoina zo oficjalny środek płatniczy.

– W przyszłym tygodniu wyślę do parlamentu projekt ustawy, która uczyni bitcoina prawnym środkiem płatniczym – powiedział prezydent Salwadoru Nayib Bukele.

Trudny miesiąc dla bitcoina

Maj był jednym z najgorszych miesięcy w historii bitcoina. W maju kurs spadł o 36 proc. To najgorszy miesiąc od 2011 roku. Z rekordowych 64 tys. dolarów w kwietniu do zaledwie 37 tys. pod koniec maja.

