Kryptowaluty mocno w dół. Bitcoin i Ethereum z miesięcznym niżem

Popularne kryptowaluty Bitcoin czy Ethereum notują kolejne spadki i we wtorek w nocy osiągnęły najniższe grudniowe wartości oraz najniższą wycenę od trzech tygodni. Jak przedstawiają się wykresy?

Bitcoin, Ethereum – grudniowe niże wartości kryptowalut

Jak pisze Bloomberg, najpopularniejsza kryptowaluta Bitcoin (BTC) obniżyła się o 1,9 proc., do najniższego punktu na poziomie 16 277 dol. Był to najsłabszy wynik od 29 listopada.

Coin Market Cap wskazuje zaś, że BTC rozpoczęło ostry spadek z 16 588 dolarów w poniedziałek, ok. 23:30 czasu polskiego. Następnie token wzrastał aż do wyżu na poziomie 16 831 dolarów. Obecnie (10:00) kryptowaluta trzyma cenę 16 825 dol. Tygodniowy wynik to 2-proc. obniżka.

Ethereum (ETH) spadło zaś w kluczowym momencie o nieco ponad 2,1 proc., do najniższego poziomu od 28 listopada. Wykres zachowywał się w bardzo podobny sposób, a niż przypadł na 16 407 dolarów ok. 0:00 w nocy z poniedziałku na wtorek. Przez noc ETH odbudowało się do wyżu 16 831 dol. Obecnie zakup tokena to koszt 16 825 dol. Przez ostatnie 7 dni Ethereum straciło już 4,47 procent.

Eksperci – czekają nas dalsze spadki kryptowalut

Eksperci zwracają uwagę, że obecna słabość walut cyfrowych może mieć związek ze słabnącą giełdą. Indeks S&P 500 spada już przez cztery kolejne sesje, a niepokoje na klasycznej giełdzie zwykle odbijają się na nastrojach na rynku krypto. Inwestorów martwi też możliwa podwyżka stóp procentowych w USA.

– W nadchodzących tygodniach spodziewamy się przebicia dna i wyceny Bitcoina na około 15 600 dolarów. Długoterminowo oceniamy, że kurs BTC zatrzyma się przy wartości 13 900 dolarów – przekonuje Katie Stockton założycielka firmy analitycznej Fairlead Strategies.

