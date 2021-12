Oskary w branży gier rozdane. Porażka Polaków na The Games Awards 2021

The Games Awards to najważniejsza i najbardziej prestiżowa gala nagród w branży gier wideo. Na tegorocznej gali w konkursie startował „Cyberpunk 2077” , bo chociaż jego premiera miała miejsce w 2020 roku, to była za późno, aby wziąć udział w gali w tamtym roku. Gala odbyła się tego samego dnia, co premiera polskie gry.

Dlatego to rok 2021 był szansą na zdobycie tej wyjątkowej nagrody przez studio CD Projekt. Niestety, „Cyberpunk 2077” był nominowany zaledwie w dwóch kategoriach, przy czym nie znalazł się w tej najważniejszej, czyli gra roku, i nie zdobył ani jednej nagrody.

„Cyberpunk 2077” był nominowany w kategoriach: najlepsza ścieżka dźwiękowa i muzyka, gdzie przegrał z „NieR Replicant ver. 1.22”, oraz najlepsza gra RPG, gdzie zwycięzcą został „Tales of Arise”.

Poniżej wybrane kategorie i zwycięzcy na The Games Awards 2021:

Gra roku - It Takes Two

It Takes Two Najlepsza reżyseria - Deathloop

Deathloop Najlepsza gra-usługa - Final Fantasy XIV Online

Final Fantasy XIV Online Najlepsza gra indie (niezależna) - Kena: Bridge of Spirits

Kena: Bridge of Spirits Najlepszy debiut indie - Kena: Bridge of Spirits

Kena: Bridge of Spirits Najlepsza narracja - Marvel’s Guardians of the Galaxy

Marvel’s Guardians of the Galaxy Najlepsza reżyseria artystyczna - Deathloop

Deathloop Najlepsza ścieżka dźwiękowa i muzyka - NieR Replicant ver.1.22474487139

NieR Replicant ver.1.22474487139 Najlepsze udźwiękowienie - Forza Horizon 5

Forza Horizon 5 Najlepsza gra aktorska - Maggie Robertson jako Lady Dimitrescu w Resident Evil Village

Maggie Robertson jako Lady Dimitrescu w Resident Evil Village Najlepsza gra zaangażowana społecznie - Life is Strange: True Colors

Life is Strange: True Colors Najlepsze wsparcie społeczności - Final Fantasy XIV Online

Final Fantasy XIV Online Najlepsza gra mobilna - Genshin Impact

Genshin Impact Najlepsza gra VR - Resident Evil 4 VR

Resident Evil 4 VR Najlepsza gra akcji - Returnal

Returnal Najlepsza przygodowa gra akcji - Metroid Dread

Metroid Dread Najlepsza gra RPG - Tales of Arise

Tales of Arise Najlepsza bijatyka - Guilty Gear -Strive-

Guilty Gear -Strive- Najlepsza gra familijna - It Takes Two

It Takes Two Najlepsza gra sportowa - Forza Horizon 5

Forza Horizon 5 Najlepsza strategia - Age of Empires IV

Age of Empires IV Najbardziej oczekiwana gra - Elden Ring

Elden Ring Najlepsza gra e-sportowa - League of Legends

