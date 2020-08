Duże zmiany w mapach Google'a. Dowiesz się, gdzie szukać najładniejszej plaży, czy krystalicznie czystej wody

Mapy Google to jeden z najpopularniejszych produktów technologicznego giganta. Z powodzeniem zastąpiły one np. nawigacje samochodowe i od lat pomagają turystom w wyznaczaniu szlaków wycieczek. Firma integruje także ułatwienia dla użytkowników transportu zbiorowego w części miast na świecie.

Nowe Mapy Google

Aplikacja ma już 15 lat. Google postanowił, że pora na odświeżenie produktu. Nie chodzi o dodawanie kolejnych funkcji, a rzeczywiste odświeżenie. Mapy będą wyglądały ładniej. Jak podkreśla Sujoy Banerjee, product manager aplikacji, mapy mają dostęp do zdjęć satelitarnych 98 proc. naszej planety. W wielu przypadkach są to zdjęcia bardzo aktualne. Nie ma powodu, aby z tego nie korzystać. Firma postanowiła więc, że dzięki specjalnym algorytmom zacznie przenosić dokładny wygląd danej okolicy na swoje mapy. Dzięki temu dobrze widoczne będą np. lodowce, czy plaże. „Pozwoli to na lepsze poznawanie nowych miejsc. Użytkownicy łatwiej odróżnią piaszczyste plaże od zbiorników wodnych, rzeki od jezior, a nawet zobaczą, czy w górach zalega śnieg” – napisano w komunikacie.

Algorytm analizuje dostępne zdjęcia satelitarne terenu i na ich podstawie „koloruje” daną okolicę. Ma to za zadanie jak najdokładniejsze oddanie bujności przyrody, grubości pokrywy śnieżnej, czy charakterystycznego zabarwienia wody w niektórych miejscach na świecie. Jak zaznaczono w komunikacie firmy, Google ma dostęp do zdjęć obszaru o powierzchni 100 milionów kilometrów kwadratowych, co odpowiada 18 mld boisk piłkarskich.

Czytaj także:

Google udoskonala swoje mapy. Zmiany mają pomóc m.in. drobnym przedsiębiorcom