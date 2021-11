Banknot z Kaczyńskim już na Allegro i OLX. Niektóre ceny zaskakują

20-złotowy banknot upamiętniający prezydenta Lecha Kaczyńskiego trafił do sprzedaży 9 listopada. Przed placówkami ustawiały się długie kolejki, ale ten, kto nie chce w nich stać, a jest gotów zapłacić więcej, może wybrać z ponad 150 ofert, które natychmiast pojawiły się w serwisach sprzedażowych.

Banknot z Kaczyńskim na OLX i Allegro

Na portalu OLX pod hasłem "banknot z Kaczyńskim" możemy znaleźć ok. 60 ofert. Ceny banknotu sprzedawanego przez NBP za 100 zł brutto na portalu wahają się od 160 do 250 zł, ale jeden ze sprzedających wycenił banknot na 1600 zł. Oferta już zniknęła z portalu, pewnie po tym, jak sprzedający zorientował się, że sporo przeszacował wartość banknotu.

Na Allegro możemy znaleźć około stu ofert sprzedaży banknotu z prezydentem Lechem Kaczyńskim. Ceny zaczynają się, podobnie jak na OLX, od ok. 150 zł, ale kończą na 1700-1800 zł. To oferty zakupu paczek po dziesięć banknotów. NBP przygotował do sprzedaży 80 tys. sztuk banknotu.

Moneta z Kaczyńskim za 11 tys. zł

Oprócz banknotu Narodowy Bank Polski wprowadził do sprzedaży także kolekcjonerską złotą monetę z Lechem Kaczyńskim o wartości 500 zł. Jej cena do 9500 zł a nakład to 1500 sztuk.

Monety, w kształcie i wzorze będące odwzorowaniem banknotu, także pojawiły się już w drugim obiegu. Na Allegro można znaleźć około dziesięciu ofert, których ceny zaczynają się od 11 400 zł, a kończą na 14 500 zł. Taniej, bo już za 10 500 zł monetę z Lechem Kaczyńskim można kupić na OLX.

Interesujące jest, że część ofert sprzedaży w portalach internetowych pojawiła się na długo przed rozpoczęciem sprzedaży przez NBP. Np. jedna oferta na monetę za cenę na OLX jest aktywna od 31 października.

Banknot z Lechem Kaczyńskim, a konkretnie jego szata graficzna wzbudziła spore kontrowersje. Krytycy zarzucają projektowi zbyt dużą liczbę przypadkowych elementów i m.in. takie niedopatrzenie jak betonowy słupek na pierwszym planie zdjęcia sprzed Pałacu Prezydenckiego w Warszawie. Słupek też jest widoczny na 500-złotowej monecie.

