Wypuścili Instagrama bez reklam. Twórcy The OG App dostali bany na Insta i FB

W ubiegłym tygodniu startup Un1feed zadebiutował na rynku ze swoją aplikacją The OG App. To wersja Instagrama, która obiecuje absolutny brak reklam oraz sugerowanych postów. Oczywiście nie spodobało się to Facebookowi, który zarabia z wyświetlania reklam użytkownikom.

The OG App – Instagram bez reklam z problemami u Apple i Mety

The OG App szybko zdobyła wielu fanów, ale też narobiła sobie korporacyjnych wrogów. Na App Store aplikacja została pobrana ponad 10 tys. razy, ale szybko znikła, zbanowana z platformy przez Apple za „łamanie polityki platformy”.

„Wszyscy wiedzą, że Instagram ssie. Ulepszyliśmy go i za to pokochali nas użytkownicy. Jak się okazuje, Facebook nienawidzi własnych użytkowników tak bardzo, że woli zdeptać alternatywę dającą ludziom oczyszczonego z reklam Instagrama. Apple jest w zmowie z Facebookiem i zastraszają dwóch nastolatków” – skomentowali dla Tech Crunch autorzy The OG App.

Na Google Play Store appkę można pobrać do dziś. Autorzy podkreślają, że Android wydaje się więc „oczywistym wyborem dla użytkowników ceniących prywatność, wolność i wolny wybór”.

Meta zbanowała konta twórtców The OG App

To jednak nie koniec sprawy, bo twórcy The OG App poinformowali, że ich całkowicie prywatne konta na Facebooku i Instagramie zostały permanentnie zbanowane przez firmę Meta. Co więcej, konta na FB nie miały żadnego połączenia z tworzoną przez startup aplikacją.

„Meta z premedytacją sięga po kolejne nadzwyczajne środki, by nas zagłuszyć i ocenzurować. Tylko dlatego, że daliśmy użytkownikom ich platformy lepszy wybór” – argumentuje oficjalne konto The OG App.

