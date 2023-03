Stworzyli AI jak ChatGPT za 600 dolarów. To może być naukowy przełom

Naukowcy z amerykańskiego Uniwersytetu Stanforda opracowali nowy sposób na tanie tworzenie narzędzi podobnych do ChatGPT. Zespół z wydziału zajmującego się AI stworzył swój prototyp posługując się narzędziem znacząco obniżającym koszty uczenia modelu sztucznej inteligencji. Jak to działa?

Alpaca AI to ChatGPT stworzony za 600 dolarów

Badacze ze stanfordzkiego Center for Research on Foundation Models (CRFM) przekonują, że ich sztuczna inteligencja Alpaca AI działa na podobnym poziomie i z podobną mocą co sławny ChatGPT.

Co więcej, AI stworzyli za śmiesznie niską kwotę w porównaniu do milionów wydanych przez OpenAI. Naukowcy utrzymują, że koszt wytrenowania sztucznej inteligencji Alpaca wyniósł jedynie 600 dolarów.

Model sztucznej inteligencji Alpaca korzysta z otwartego modelu językowego LLaMA 7B (od Large Language Model Meta AI), stworzonego przez należącą do Marka Zuckerberga firmę Meta (dawniej Facebook). Model pojawił się na rynku pod koniec lutego 2023 roku i jest dostępny dla wszystkich chętnych, na podstawie licencji open source.

Amerykańska Aplaca AI wytrenowana w trzy godziny

Choć LLaMA 7B zawiera już parę podstawowych funkcji, to surowy model jest bardzo daleki od funkcjonalności ChatGPT. Zespół Stanforda wykorzystał więc Interfejs programowania aplikacji i wytworzyli 175 poleceń i przykładowych odpowiedzi na nie.

Te pary posłużyły za pierwszą próbkę, na podstawie której system wytworzył dalsze rozmowy. W około trzy godziny oprogramowanie wykreowało ponad 52 000 testowych konwersacji. Koszt takiego treningu wyniósł niecałe 600 dolarów. Większa grupa konwersacji została zaś użyta do dalszego uczenia maszynowego na modelach językowych systemu. Do ostatniego kroku wykorzystano aż osiem komputerów chmurowych 80-GB A100.

Na koniec naukowcy porównali odpowiedzi Aplaca AI i ChatGPT. W niektórych przypadkach tanie AI miało zachowywać się nawet lepiej, niż najpopularniejszy obecnie czatbot AI.

