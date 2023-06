To AI ma „nagrywać sny”. Oto jak interpretuje fale mózgowe

W przełomowych eksperymentach badacze połączyli najnowszą technologię AI i ciągle niezbadane tajemnice ludzkiego mózgu. Zespoły z National University of Singapore oraz Uniwersytetu w Hongkongu wspólnymi siłami opracowały sposób umożliwiający nagrywanie naszych snów z pomocą sztucznej inteligencji.

AI pozwala na nagrywanie snów

Proces wykorzystuje obrazowanie aktywności ludzkiego mózgu niemal w czasie rzeczywistym. Jak wiemy, nasz umysł jest aktywny także gdy śpimy. Jego aktywność jest dość znaczna podczas fazy REM – to wtedy w naszej głowie tworzą się marzenia senne.

Naukowcy wykorzystali w badaniach technikę fMRI (funkcjonalnego obrazowania rezonansem magnetycznym). Dobrze znany proces pozwala na monitorowanie aktywności konkretnych części umysłu poprzez pomiar różnic w przepływie krwi w narządzie.

Naukowcy od wielu lat są w stanie monitorować aktywność mózgu na bieżąco, m.in. podczas rozwiązywania zadań umysłowych, a nawet w czasie nocnego spoczynku. Dzięki temu dowiadujemy się m.in. które obszary mózgu są odpowiedzialne za dane zdolności.

Nowością jest tu wykorzystanie generatywnego modelu sztucznej inteligencji Stable Diffusion. Badacze zapewnili narzędziu dostęp do danych z całej sesji spoczynku, a ten wykorzystując dane tworzył kolejne „klatki” snu, na zasadzie podobnej do nagrywania materiału wideo.

Wideo AI szansą na odtworzenie snów

Na koniec eksperymentu powstały krótkie wideo odtwarzające to, co „widział” mózg w czasie snu. To dość przełomowe osiągnięcie, bo przeciętny człowiek miewa nawet do 6 snów każdej nocy, z czego niemal wszystkie zapominamy tuż po przebudzeniu.

Co prawda „senne wideo” nie są jednak jeszcze na poziomie ujęć jak z filmów. Do tych trzeba by badać aktywność umysłu ok. 30 razy na sekundę. fMRI wykonuje zaś skan co parę sekund, co skutkuje mniej płynnym materiałem.

Już teraz wyniki są bardzo obiecujące. Jak poinformowali naukowcy, narzędzie ma odtwarzać obrazy z około 85-proc. dokładnością. Co więcej, w przyszłości ta sama technologia może pozwolić nie tylko na nagrywanie snów, ale także na odtworzenie obrazu zwizualizowanego w myślach.

