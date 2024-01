Pierwsza od lat zmiana na klawiaturach. Dostaniemy nowy klawisz

Microsoft zapowiedział pierwszą od lat zmianę w układzie klawiszy na klawiaturach. Użytkownicy muszą pożegnać się z prawym przyciskiem CTRL. Jego miejsce zastąpi Copilot.

Microsoft wprowadza klawisz Copilot

“Drugi pilot” ma wprowadzić użytkowników Windows 11 w zupełnie nową erę korzystania z komputerów i internetu. Microsoft chce w ten sposób przybliżyć użytkowników do rozwiązań sztucznej inteligencji. Klawisz ma bowiem jednym dotknięciem łączyć z AI Microsoftu Copilot, czyli wirtualnym asystentem każdego użytkownika oprogramowania amerykańskiego giganta.

Klawisz zastąpi prawy przycisk CTRL, czyli będzie umieszczony między tym z symbole Windowsa, a strzałkami. Co ciekawe, firma miała się już porozumieć z wieloma zewnętrznymi producentami klawiatur. Będzie to ważne nie tylko z punktu widzenia komputerów przenośnych, ale także PC-tów, do których rynek akcesoriów peryferyjnych – w tym klawiatur – jest wyjątkowo rozbudowany. Wiedzą o tym bardzo dobrze szczególnie gracze.

Pierwsze komputery i klawiatury z nowym przyciskiem mamy zobaczyć już podczas nadchodzących targów CES 2024, które odbędą się już w styczniu.

Copilot pomoże, ale nie wszystkim

Narzędzie Copilot, które będzie dostępne po jednym dotknięciu klawiatury, ma pomagać użytkownikom w obsłudze komputera za pomocą prostych komend. Będzie dawało także możliwość tworzenia treści tekstowych i graficznych w oparciu o AI Microsoftu.

Będzie to wbudowane w Windowsa 11 narzędzie, które pomoże napisać krótki tekst, odpowiedzieć na maila, wyciągnąć najważniejsze dane z długiego opracowania, czy stworzyć instagramowego Reelsa.

W krajach, gdzie Copilot jest jeszcze niedostępny, czyli np. w Polsce, nowy klawisz będzie odsyłał do systemowej wyszukiwarki Windowsa.

