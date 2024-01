Odkryto pierwsze od 60 lat nowe antybiotyki. Pomogła w tym sztuczna inteligencja

Na naszych oczach dzieje się historia, bo sztuczna inteligencja rozwija się w zastraszającym wręcz tempie. Z dnia na dzień pojawiają się zupełnie nowe technologie, diametralnie zmieniają się wymogi rynku pracy, rewolucjonizowane są kolejne dziedziny życia.

Ostatnio prawdziwy przełom dokonał się w medycynie, bowiem z pomocą sztucznej inteligencji naukowcy odkryli właśnie zupełnie nowy rodzaj antybiotyków.

Sztuczna inteligencja w walce ze szkodliwymi bakteriami

Pierwsze od ponad 60 lat odkrycie nowego rodzaju antybiotyków, które dokonało się dzięki stale rozwijającym się możliwościom sztucznej inteligencji, miało miejsce na uczelni Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Naukowcy pracujący na uniwersytecie odkryli nową klasę antybiotyków, które są zdolne do zwalczania opornych na leki bakterii ze szczepu Staphylococcus aureus (MRSA). Jest to odkrycie o tyle ważne, że dotyczy związku chemicznego, który może zostać teraz wykorzystany do przeciwdziałania bakteriom zabijającym rocznie tysiące ludzi na całym świecie.

Jak SI zwalcza bakterie

Do opracowania nowego antybiotyku wykorzystano rozszerzony model głębokiego uczenia maszynowego, który funkcjonował w oparciu o bardzo duże zbiory danych. Sztuczna inteligencja była w stanie przewidzieć w ten sposób aktywność i toksyczność związków rozpatrywanych w kategorii kandydatów do zwalczenia szkodliwych bakterii Staphylococcus aureus.

„Kluczowe było zrozumienie tego, czego uczą się modele, aby dokonywać swoich prognoz, że określone molekuły mogą być skutecznymi antybiotykami. Nasza praca ze sztuczną inteligencją w sposób dotychczas niespotykany dostarczyła metod, które są efektywne czasowo, oszczędne w zakresie wymaganych zasobów oraz wnikliwe z punktu widzenia struktury chemicznej” – powiedział James Collins, jeden z autorów badania i profesor inżynierii medycznej na Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Sztuczna inteligencja receptą na poważny problem

Z danych Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) wynika, że każdego roku na terenie Unii Europejskiej występuje ok. 150 tys. przypadków zakażenia bakteriami MSRA, a z powodu zakażeń opornych na leki rocznie umiera prawie 35 tys. osób.

Takie wykorzystanie sztucznej inteligencji, jak w przypadku wynalezienia antybiotyku przeciwko Staphylococcus aureus, to metoda coraz częściej wykorzystywana do odkrywania nowych rodzajów leków, przewidywania ich właściwości oraz optymalizacji procesów ich dalszego rozwoju.

