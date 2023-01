Leopardy 2 trafią do Ukrainy? Wszystko, co musicie wiedzieć o czołgu

Średnie czołgi Leopard 2 stały się gorącym tematem po informacji, że maszyny bojowe polskiej armii mogą trafić do Ukrainy. Jako pierwszy raportował to dziennik „The Wall Street Journal”, powołując się na wysokiego rangą polskiego dyplomatę.

Polskie Leopardy 2 z Polski dla Ukrainy? To nie takie proste

Szef Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Sławomir Dębski komentował, że Polska chciałaby się pozbyć wszystkich Leopardów, ale uzależnia to od dostaw nowych czołgów z Korei i USA. Obecnie Leopardy nadal stanową trzon wojsk pancernych naszego kraju.

Premier Mateusz Morawiecki zaznaczył zaś, że „my sami tych czołgów na ten moment nie zamierzamy przekazywać”. Szef rządu zasugerował przekazanie cięższego sprzętu w ramach szerszej koalicji państw NATO. Nie podał jednak szczegółów.

Prezydencki minister Jakub Kumoch wspomniał zaś w wywiadzie, że chodzi o „symboliczne wsparcie” dla Ukrainy, na poziomie kilku do kilkunastu Leopardów. Wykluczone ma zaś być oddanie Ukraińcom wszystkich czołgów tego typu, jakie posiada Wojsko Polskie.

Leopard 2 – co to za czołg?

Leopard 2 to jeden z najnowocześniejszych czołgów na wyposażeniu polskiej armii i de facto podstawowy czołg Wojska Polskiego.

Według oficjalnych danych podawanych przez WP Leopard 2A5 jest czołgiem bojowym, przeznaczonym do działań w dzień oraz w nocy. Głównym zadaniem maszyny jest zwalczanie celów opancerzonych za pomocą armaty kalibru 120 mm. Czołg może też walczyć z lżejszymi celami naziemnymi i powietrznymi za pomocą zintegrowanych karabinów maszynowych.

Waga czołgu Leopard 2 w wersji 2A5 to 59,9 ton. Długość kadłuba to 7,72 metra, szerokość to 3,7 metra, a wysokość do stropu wieży – 2,5 metra.

Leopard 2 – co potrafi czołg?

Mimo licznych zmian i modernizacji platformy bojowej Leopard 2 parę rzeczy pozostało wspólnych od samego początku. Podstawowym uzbrojeniem wszystkich maszyn jest armata gładkolufowa Rheinmetall Rh-120. Wspomagają ją dwa karabiny maszynowe MG3. Czołg wymaga obsługi przez czteroosobową załogę.

Sercem wszystkich czołgów z tej rodziny jest 12-cylindrowy silnik wysokoprężny MTU MB 873 Ka 501. Pojemność turbodoładowanego silnika to 47,6 litra, a bak mieści 1200 litrów oleju napędowego.

Ile pali czołg Leopard 2? Na pełnym baku może przejechać 500 km drogą lub 300 km w terenie. Daje nam to średnie spalanie na poziomie 240 litrów diesla na 100 kilometrów przejechanych po szosie.

Wersje czołgu Leopard 2 – co różni 2A4, 2A5 i 2A7?

Jak wspomnieliśmy wcześniej, Leopard 2 ma już swoje lata i doczekała się paru modernizacji i usprawnień. Najpopularniejszym rozgraniczeniem jest podział rodziny maszyn bojowych na trzy odmiany:

Czołgi Leopard 2 do modelu 2A4;

Czołgi Leopard 2 od modelu 2A5;

Czołgi Leopard 2 w modelach 2A6, 2A7, 2PL.

Największe zmiany konstrukcyjne maszyny zaszły z modelu 2A4 na 2A5. Wcześniej pojazd był nieco lżejszy (masa bojowa 55,15 t vs 59,90 t), dzięki czemu był nieco szybszy na utwardzonych drogach (72 km/h vs 68 km/h).

Za dodatkową wagę 2A5 odpowiada nowy nachylony pancerz czołowy wieży czołgu i zmienione opancerzenie kadłuba, w tym boczne panele przy gąsienicach. Wnętrze zostało też wyposażone w maty przeciwodłamkowe, chroniące załogę w razie trafienia pociskiem.

Model ten zyskał też m.in. niezależne układy termowizyjne dowódcy i działonowego, ulepszone dalmierze i systemy celownicze czy tylną kamerę obserwacyjną. Zrezygnowano też z wielu systemów hydraulicznych na rzecz ich elektrycznych odpowiedników.

W modelach począwszy do 2A6 także wprowadzono zyskał nowy pancerz wieży i kadłuba Najnowsza podgrupa Leopardów cechuje się też licznymi uprawnieniami osprzętu. Chodzi tu m.in o nowy silnik pomocniczy, osłonę przeciwminową spodu czołgu oraz klimatyzację przedziału dla załogi.

Jedna z najnowszych wersji – 2A7+ – cechuje się zaś dodatkowo zdalnie sterowanym stanowiskiem strzeleckim, przyrządami termowizyjnymi III generacji oraz wykorzystuje system zarządzania polem walki. Leopardy 2A7A1 będą zaś w niedalekiej przyszłości wyposażone w systemy aktywnej ochrony przed rakietami i minami Trophy HV.

Leopard 2PL – modernizacja czołgu dla Polski

Model Leopard 2PL zasługuje na osobne wspomnienie. To specjalnie desygnowana modernizacja 128 polskich Leopardów 2 ze stosunkowo starej wersji 2A4 do najnowszych standardów.

Wspólny projekt Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ) i niemieckiej firmy Rheinmetall zakłada mi.in. usprawnienie pancerza do wersji przewyższającej parametry modeli 2A5, dodanie dodatkowych zewnętrznych modułów pancerza wokół wieży oraz wprowadzenie mat antyodłamkowych. System sterowania wieżą zmieniono też z hydraulicznego na elektryczny.

Armatę Rh-120 dostosowano do strzelania nowymi typami pocisków, m.in. DM63 i DM11. Wprowadzono też nowy komputer pokładowy z systemem kierowania ogniem i elektronicznym spustem działa.

Osprzęt unowocześniono o polskie kamery termowizyjne III generacji – KLW-1 Asteria. System obserwacji wzbogacono zaś o także rodzimą kamerę wsteczną dla kierowcy, zmodernizowano też blok sterowania dowódcy czołgu. Dodatkowo ulepszono też system gaśniczy i poprawiono system koszy transportowych.

Ile Leopardów ma Polska?

Polska posiada obecnie dokładnie 249 czołgów Leopard 2. Wojsko Polskie dysponuje jednak różnymi wersjami maszyny – posiadamy 142 czołgi Leopard 2A4, 105 Leopardów 2A5 oraz dwie jednostki Leopard 2ANJ.

Jak jednak wspominaliśmy, czołgi z desygnacją 2A4 zostaną jednak niedługo zostaną zmienione na 2PL. Umowę modernizacyjną Leopardów 2 podpisano w 2015 r., początkowo na 128 czołgów, lecz końcowo na wszystkie 142 maszyny posiadane przez WP.

Wojsko Polskie odebrało pierwsze modele przedseryjne Leopardów 2PL 28 maja 2020 roku. Umowa zakłada odbiór wszystkich pojazdów do lipca 2023 roku. Koszt programu modernizacyjnego końcowo wyniósł 3,29 mld zł.

Skąd Polska ma Leopardy 2?

Polska przejęła pierwsze czołgi Leopard 2A4 z nadwyżek Bundeswehry w latach 2002-2003. Zostały nam przekazane za symboliczne 1 euro, choć polska poniosła też koszty odnowienia pojazdów zalegających długie lata w magazynach. Czołgi zjechały bowiem z linii produkcyjnej jeszcze w latach 80.

Kolejny zakup Leopardów 2 przypadał na 2013 rok. Wtedy MON nabył z nadwyżek Bundeswehry 14 kolejnych 2A4 i 105 czołgów 2A5. Ostatnia sztuka sprzętu trafiła do garnizonu w Żaganiu 30 listopada 2015 r.

Ile kosztuje czołg Leopard 2?

Cena jednostkowa czołgu Leopard 2 nie jest łatwa do określenia. W 2007 r. cena Leoparda 2A6 szacowano na 5,74 miliona dolarów. Cena nowszej jednostki 2A7+ to zaś koszt 13-15 mln euro. Jeszcze ciężej jest określić jednostkową cenę starego czołgu 2A4 zmienionego na 2PL. Sam koszt modernizacji to jednak 23,2 mln zł za sztukę.

