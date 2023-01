Żabka i co jeszcze? Te sklepy będą otwarte 26 grudnia

Dni wolne od pracy to dobra okazja na odpoczynek od codziennych obowiązków. Trzeba jednak pamiętać, że przed nadejściem długiego weekendu warto zrobić zakupy. Ci, którzy zapomnieli o podstawowych artykułach przed świętami, będą mogli je kupić mimo zakazu handlu, choć nie będzie to łatwe.

Sklepy otwarte 26 grudnia. Żabka zmienia godziny otwarcia

Zakupy w grudniu trzeba planować nadzwyczaj dokładnie nie tylko z powodu konieczności przygotowania wszystkich dań na świąteczne stoły. Oprócz niedziel niehandlowych sklepy zamykane są 25 i 26 grudnia, a w wigilię mogły być otwarte tylko do godziny 14. Wszystkie największe markety, a także sklepy w galeriach handlowych będą otwarte krócej również w sylwestra.

Przypominamy jednak, że zakaz handlu w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia nie obowiązuje wszędzie. Zgodnie z polskim prawem istnieje lista placówek, które mogą działać w dni świąteczne. Dlatego sklepy otwarte 26 grudnia to m.in.:

lokale gastronomiczne

apteki

stacje paliw

sklepy działające na zasadzie franczyzy (np.

miejsca rozrywki

sklepy osiedlowe, w których klientów obsługuje właściciel lub jego bliscy krewni

Warto jednak pamiętać, że wszystkie te sklepy mogą, ale nie muszą być otwarte w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia. Ostateczna decyzja o tym, czy dany sklep będzie prowadził sprzedaż, należy do jego właściciela.

Ta sama zasada dotyczy również sklepów Żabka. 26 grudnia z reguły otwierają się one ok. godziny 13 i zamykają ok. godziny 20. Nie są to jednak godziny otwarcia wszystkich sklepów sieci Żabka. Dokładne informacje na temat godzin pracy danego sklepu można znaleźć na jego drzwiach. Wyjątkiem są Żabki Nano, które działają przez całą dobę

Dni wolne od pracy 2023. Kiedy warto zaplanować urlop?

W 2023 roku ponownie będzie miało miejsce trzynaście dni ustawowo wolnych od pracy. Zgodnie z prawem do pracy nie powinniśmy iść już 1 stycznia, jednak Nowy Rok przypada w niedzielę. Niestety za uroczystość przypadającą w niedzielę nie należy nam się dodatkowy dzień wolny.

Kalendarz dni wolnych od pracy w 2023 roku:

1 stycznia – Nowy Rok (niedziela)

6 stycznia – Trzech Króli (piątek)

9 kwietnia – Wielkanoc (niedziela)

10 kwietnia – Poniedziałek Wielkanocny (poniedziałek)

1 maja – Święto Pracy (poniedziałek)

3 maja – Święto Konstytucji Trzeciego Maja (środa)

28 maja – Zielone Świątki (niedziela)

8 czerwca – Boże Ciało (czwartek)

15 sierpnia – Dzień Wojska Polskiego i Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (wtorek)

1 listopada – Wszystkich Świętych (środa)

11 listopada – Święto Niepodległości (sobota)

25 grudnia – Boże Narodzenie (poniedziałek)

26 grudnia – drugi dzień świąt Bożego Narodzenia (wtorek)

Czytaj też:

Żappsy stracą ważność. Trzeba się pospieszyćCzytaj też:

Żabka otworzyła sklep numer 9000. Jego lokalizacja zaskakuje