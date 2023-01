Obniżki cen biletów PKP. Jest decyzja

– Wczoraj premier Mateusz Morawiecki spotkał się z panem ministrem Adamczykiem, też z ministrem Małeckim, wiceministrem aktywów państwowych, zarządem PKP Intercity, myślę, że w przyszłym tygodniu pewne rozstrzygnięcia będzie już można zakomunikować – powiedział rzecznik rządu, na antenie Polsat News.

Obniżka cen biletów PKP

Jak mówił rzecznik rządu, decyzja o tym, by ceny obniżyć, już zapadła. Ustalenia dotyczące zakresu tej obniżki i ostatecznej ceny biletów.

– Uważamy, że te podwyżki były za wysokie i pan premier zdecydowanie postawił tę sprawę jasno, że musi być o jakiś próg obniżona – powiedział Müller.

Podwyżka cen biletów

Podwyżki cen biletów kolejowych wywołały duże poruszenie nie tylko wśród pasażerów, ale także na arenie politycznej. 11 stycznia PKP Intercity wprowadziły nowe cennik, który wywołał reakcję rządu.

„PKP Intercity dostosowuje ceny biletów do aktualnej sytuacji na rynku – rosnących kosztów działalności, wynikających przede wszystkim z wyższych cen energii elektrycznej oraz do oferty cenowej konkurencji. Zmieniony cennik zacznie obowiązywać od 11 stycznia 2023 roku” – czytamy w komunikacie.

Zerowy VAT na bilety PKP

W środę posłowie klubu Lewicy złożyli w sejmie projekt ustawy, która ma wprowadzić zerową stawkę podatku VAT na bilety kolejowe. Obecnie w cenie biletu zawarta jest 8-procentowy podatek.

– To jest prosty projekt, sprawiedliwy, dzięki któremu wszyscy pasażerowie, nie tylko ci, którzy podróżują pociągami Intercity, zapłacą mniej. To jest rozwiązanie możliwe do wprowadzenia teraz, nie potrzebujemy na to żadnej zgody. To rozwiązanie, które na początku tego roku wprowadziła Finlandia – powiedziała w środę Paulina Matysiak z klubu Lewica.

– Jest określony limit zerowych stawek VAT, który może ustalić każdy kraj UE. Jeżeli zostanie przekroczony, to musimy zrezygnować z innych zerowych stawek. To jest dylemat, w którym obszarze chcemy to robić. Kluczowy dla nas jest obecnie zerowy VAT na żywność. Nie wykluczam, że będą przyjęte inne działania w zakresie podatkowym, ale obecnie oczekuję działania ze strony PKP – wyjaśnił podczas konferencji prasowej Piotr Müller.

