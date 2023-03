Paragon wyrzucamy do kosza na papier? Żeby to było takie proste…

Paragony wyglądają jak zwykły papier, ale nie do końca nim są. Większość dowodów zakupu jest wykonanych z papieru termicznego, który zawiera domieszki substancji chemicznych. To sprawia, że świstki drukowane na rolce nie mogą być uznawane za czysty papier. To z kolei rodzi pytanie, do którego kosza wyrzucać niepotrzebne paragony.

Czy paragony nadają się do recyklingu? Nie wszystkie

Skład paragonu sprawia, że nie nadaje się on do recyklingu. Miejsca, w których przetwarza się makulaturę nie są w stanie wytworzyć surowca z tego rodzaju papieru.

„Pod żadnym pozorem nie wyrzucaj paragonów do papieru. W świecie makulatury uznawane są one za zanieczyszczenia! Z tego powodu paragony należy wyrzucać do odpadów zmieszanych” – czytamy na stronie PanParagon.pl.

Sieci przekonują, że niebieskie paragony można wyrzucać do makulatury. Czy aby na pewno?

Część sklepów wprowadziła do użytku niebieskie paragony, które uznawane są za bardziej przyjazne środowisku. Dlaczego? Tego typu paragony wykonane są z recyklingu i posiadają certyfikat FSC, który stanowi gwarancję, że takie produkty pochodzą ze zrównoważonej uprawy. Czy to sprawia, że te dowody zakupu można ze spokojną głową wyrzucać do pojemników z papierem? Przedstawiciele Lidla i Kauflandu, w których wydawane są takie paragony, zapewniają, że ich mogą być one wyrzucone do makulatury.

Ale czy na pewno? Kasia Wągrowska, ekoaktywistka i autorka bloga „Ograniczam się”, przeprowadziła prosty test, by sprawdzić, czy struktura białych i niebieskich różni się od siebie. Wrzuciła oba paragony do misek z wodą i już po chwili oba rozpuściły się na mniejsze części. W przypadku papieru, który nadaje się do recyklingu, coś takiego by się nie stało.

Jej zdaniem oba typy paragonów należy wyrzucać do kosza z odpadami zmieszanymi.

– Po pierwsze, oba paragony to papier termiczny – niezależnie od tego, czy jest on z recyklingu, czy też nie. A po drugie,paragony mają zbyt krótkie włókna celulozowe, by papiernia mogła z nich wytworzyć jeszcze jakikolwiek inny papier. Trochę na zasadzie papieru toaletowego – z niego już nic nie wytwarzamy – wyjaśniła ekoaktywistka na swoim profilu @kasia_ograniczamsie – Nie zmienia to faktu, że popieram tworzenie paragonów z papieru z recyklingu z certyfikatem FSC.

