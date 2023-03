Dieta vege już nie kosztuje fortuny. Sprawdzamy ceny

Jeszcze kilkanaście lat temu rezygnacja z mięsa i przechodzenie na wegetarianizm wiązało się nie tylko ze sporym wysiłkiem, ale też z bonusowymi wydatkami. Na szczęście od pewnego czasu dostęp do roślinnych zamienników jest łatwy, a wybór imponujący. Do najbardziej popularnych zamienników mięsa zaliczamy: boczniaki, tofu, fasole, chlebowiec i soczewicę – to właśnie one wykorzystuje się najczęściej do produkcji wegetariańskich i wegańskich produktów.

Moda na dietę vege

Moda na promowanie żywności roślinnej widoczna jest z każdej strony m.in. w mediach społecznościowych czy w ofertach promocyjnych znanych sklepów i restauracji. Z tego powodu głośno jest m.in. o świętach jak wspomniany już Międzynarodowy Dzień Bez Mięsa.

Takie wydarzenia mogą przypominać, że produkty mięsne nie muszą odgrywać najważniejszej funkcji w naszej diecie i zachęcić nas do spróbowania tego, co proponuje się zamiast tradycyjnych parówek, kabanosów czy burgerów. Jak kształtują się ceny takich towarów i czy jest z czego wybierać?

Ceny zamienników mięsa nie takie straszne

Osoby, które chcą zamienić popularne i znane produkty mięsne na roślinne nie muszą przygotowywać ich samodzielnie. Sklepy oferują nam markowe elegancko zapakowane i gotowe do spożycia wegetariańskie wersje nie tylko lubianych kiełbasek. Klientom na rękę wychodzą m.in. takie firmy jak Sokołów i Tarczyński. Ponadto wiele sieci jak Żabka, Biedronka czy Lidl tworzy też atrakcyjne marki własne np. My best vege, Dobra Kaloria czy Go Vege.

Za wegetariańskie parówki o wadze 180 g zapłacimy średnio około 9,18 zł. Porównując to z mięsnymi widzimy, że cena jest wyższa, jednak zaledwie o około 3 zł. Znane powszechnie kabanosy Tarczyński w wariancie roślinnym kosztują niecałe 6 zł – zwykle jest to około 5,99 zł za 0.09 kg. Okazuje się, że za klasyczny, wieprzowy produkt tego typu zapłacimy zwykle od 6 do 7 zł, co oznacza, że są droższe.

Te vege dania królują w ofertach

Jeśli chodzi o samą ofertę bezmięsnych dań, to można liczyć na bardzo różnorodne menu. Znane marki oferują m.in. vege ryż w stylu indyjskim, roladki z w sosie warzywnym z pomidorowym sosem, gołąbki z warzywami, smalczyk z ciecierzycy czy klasyczne plastry vege szynki. Ceny wspomnianych dań różnią się w zależności od sklepu, zwykle nie kosztują jednak więcej niż 20 zł.

Topowym produktem jest też znany burger beyond meat. W klasycznym opakowaniu znajdziemy przeważnie dwie sztuki o łącznej gramaturze około 226 g. Wtedy jego cena plasuje się w granicach od 20 do 30 zł. Pojedynczy kawałek wegańskiego mięsa to zwykle ok. 10 zł.

Niezależnie od tego z jak dużą sympatią podchodzicie do produktów bezmięsnych, warto pamiętać, że nie są one towarem deficytowym, a wręcz pożądanym. Aktualne trendy mogą zwiastować, że za kilka lat ceny vege dań będą porównywalne do tych mięsnych, a w niektórych przypadkach nawet niższe.

Czytaj też:

Rosyjskie ogórki na polskich giełdach warzywnych. „To sprawa polityczna”Czytaj też:

Downsizing i shrinkflacja. Terminy, do których trzeba się przyzwyczaić, bo zjawisko nie zniknie