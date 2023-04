Zmiana właściwości sądu dla frankowiczów. Cztery zagrożenia

31 marca 2023 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę, zgodnie z którą przez najbliższe 5 lat frankowicze będą mogli kierować pozwy wyłącznie do sądów właściwych dla swojego miejsca zamieszkania. Do dziś klient banku miał wybór – mógł zdecydować się też na sąd siedziby banku, co najczęściej oznaczało Sąd Okręgowy w Warszawie, a w praktyce tzw. wydział frankowy tego sądu. Przepis wchodzi w życie po 14 dniach od publikacji, tj.15 kwietnia 2023 roku. Jak każda zmiana i ta wywołuje falę krytyki – w dużej mierze przesadzonej. Mimo to warto zwrócić uwagę na 4 konkretne zagrożenia.

Korki w Warszawie

Nowe przepisy zdecydowanie wpisują się w szerszy plan usprawnienia pracy sędziów warszawskiego wydziału frankowego. Natłok spraw spowodował, że pierwsze rozprawy potrafią być tu wyznaczane na dwa lata po złożeniu pozwu. Dlatego zatrudnienie sięga już ok. 30 sędziów, a planowane są jeszcze nowe etaty. Władze sądu zapewniają ponadto odpowiednie do rozpoznania masy spraw warunki lokalowe.