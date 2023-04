Biedronka, Żabka, Carrefour. Promocje na 19 kwietnia

Kupić więcej, przy okazji płacąc mniej? Jest to możliwe dzięki najnowszym promocjom, które oferuje Biedronka, Carrefour, Lidl i wiele innych. Sprawdźmy, w których sklepach możemy dzisiaj zaoszczędzić.

Biedronka dla dzieci

Tylko w środę, 19 kwietnia w Biedronce ponownie dostępna jest promocja 1+1 gratis. Tym razem w ofercie są wszystkie pieluchy Dada Extra Care. Promocja obowiązuje przy korzystaniu z karty Moja Biedronka. Maksymalnie można kupić 4 sztuki produktu. Rabat 100 proc. naliczy się na najtańszy produkt z koszyka.

Dodatkowo produkty marki Dada zostały dodane do oferty internetowego sklepu Biedronka Home.

Lidl śladami Biedronki

Lidl, tak samo, jak Biedronka skupił się na najmłodszych. Tylko 19 kwietnia z aplikacją LidlPlus promocja na dwie wybrane paczki pieluch Lupilu Premium. Przy zakupie drugiego opakowania, tańszy z nich dostaniemy za darmo.

Oprócz tego do dzisiaj w Lidlu obowiązuje specjalna promocja dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Za wszystkie chleby i bułki marki Piekarnia w Sercu Lidla otrzymamy 10 procent zniżki.

Super Środa w Aldi

Sieć Aldi również wprowadziła codzienne rabaty na swoje produkty. W Super Środzie Rama Classic kosztuje wyłącznie 7,49 zł. Za cukier biały Diadem zapłacimy dzisiaj tylko 5,49 zł. Dodatkowo możemy zaoszczędzić aż 5 zł przy zakupie żelu pod prysznic Palmolive. W promocji za ten produkt zapłacimy 8,99 zł.

Super Środa w Aldi to również zniżki na prezenty dla dzieci i młodzieży. Od 19 kwietnia w cenie 99,99 zł kupimy hulajnogę dziecięcą. 10 zł tańsza jest deskorolka dla dzieci z diodami LED. Dla nieco starszych w ofercie pojawiła się hulajnoga amortyzowana, za którą zapłacimy 199 zł.

Jak po mleko, to do Carrefour

Carrefour w swojej akcji AntyInflacja oferuje codziennie nowe produkty. Tylko dzisiaj mleko UHT Carrefour kupimy za jedyne 2,49 zł za sztukę. Promocja obowiązuje wyłącznie z aplikacją Mój Carrefour i przy zakupie 12 sztuk. Poza promocją jeden karton kosztuje 3,59 zł.

Gamingowa Żabka

Żabka w swojej aplikacji udostępniła nowe wyzwanie, tym razem skierowane głównie do graczy. Należy kupić dwa dowolne energetyki i wejść na Discord Żabki. Tam otrzymamy dostęp do specjalnej mapy w Counter-Strike: Global Offensive.

Osoby, które zdobędą najlepszy czas, dostaną się do finału. 10 najlepszych graczy wygra vouchery na sprzęt elektroniczny o łącznej wartości 7000 zł. Konkurs trwa do 25 kwietnia, a samo wyzwanie jest odnawialne. Oznacza to, że będzie można sprawdzić się w wyzwaniu wielokrotnie.

Nowe promocje w Dino

Sieć sklepów Dino opublikowała najnowszą gazetkę, obowiązującą od dzisiaj do 25 kwietnia. Zachęca w niej do kupowania produktów w większej ilości. Cukier biały kupimy za 4,99 zł od sztuki, przy zakupie 5 opakowań.

Oprócz tego przy kupnie dwóch paczek parówek Berlinek zaoszczędzimy aż 27 procent. Zapłacimy za każdą z nich tylko 3,99 zł. Jeszcze większy rabat uzyskamy przy zakupie 2 słoików dżemu Łowicz. W promocji zapłacimy za nie 4,49 zł/szt.

Najnowsza gazetka Społem

Społem do swojej oferty wprowadziło „Cenę dnia”. To specjalne rabaty obowiązujące w każdy dzień tygodnia. Już dzisiaj, 19 kwietnia pomidory kupić możemy ze zniżką w wysokości 36 procent. Zostały one przecenione z kwoty 17,15 zł za kilogram na 10,99 zł.

Dzisiejsza promocja obejmuje również margarynę Smakowitą, za którą zapłacimy 4,44 zł. Skoro mamy już owoce i smarowanie na kanapki, nie może obejść się bez pieczywa. Tylko dzisiaj bułka galicyjska kosztować nas będzie 1,39 zł.

