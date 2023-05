Zanim udamy się do sklepu... Czy 7 maja to niedziela handlowa?

Od 2020 roku w Polsce obowiązuje jedynie siedem niedziel handlowych. W zamian za to pracownicy zyskali dodatkowe dni wolne. Niedziele te są zazwyczaj organizowane przed świętami i okresami dłuższego wolnego. Wśród nich wymienić należy majówkę czy wakacje.

7 maja nie poprzedza żadnego święta ani dłuższego wolnego. Oznacza to, że jest to niedziela niehandlowa. Zamknięte będą wszystkie galerie handlowe oraz wielopowierzchniowe sklepy.

Gdzie zrobimy zakupy po majówce? Sklepy czynne 7 maja

Jeśli musimy dokonać zakupów w niedzielę, mamy na to kilka opcji. Jednym z rozwiązań jest zakup produktów w sklepie internetowym danej marki. Taka forma sprzedaży nie została objęta ustawą. Istnieje jeszcze kilka wyjątków, które mogą działać niezależnie od dnia tygodnia. W niedzielę, 7 maja zakupy można zrobić:



na stacjach benzynowych;

w punktach gastronomicznych;

w kwiaciarniach;

w piekarniach i cukierniach;

w lodziarniach;

w aptekach;

w kioskach;

w sklepach, które znajdują się na dworcach oraz lotniskach;

w punktach pocztowych.

Ponadto w niedzielę zakupów można dokonać w małych osiedlowych sklepach. Warunkiem jest, aby za ladą stał właściciel. Zakaz handlu nie obejmuje także sklepów działających na zasadzie franczyzy. W pierwszą niedzielę maja zakupów dokonamy więc w sieci sklepów Żabka czy Carrefour Express.

Kiedy najbliższa niedziela handlowa?

W ciągu roku mamy aż siedem niedziel, w trakcie których nie obowiązuje zakaz handlu. Zazwyczaj są one związane z okresami świątecznymi oraz dłuższym wolnym. Do tej pory mieliśmy już trzy niedziele handlowe. Jedna z nich poprzedzała ferie zimowe, druga — Wielkanoc.

Ostatnia niedziela handlowa miała miejsce 30 kwietnia i była związana z majówką. Kolejna taka okazja nastąpi 25 czerwca. Będzie ona związana z rozpoczynającym się sezonem wakacyjnym. Do końca roku czekać nas będą jeszcze trzy niedziele handlowe:



27 sierpnia;

17 grudnia;

24 grudnia.

Warto jednak pamiętać, że sklepy mogą mieć w tym czasie zmienione godziny otwarcia. Zazwyczaj są one czynne w niedzielę od 8:00 do 20:00. Wyjątkiem jest Wigilia Bożego Narodzenia. Tego dnia większość sklepów działa jedynie do godziny 14:00.

Od kiedy mamy niedziele niehandlowe?

Uchwała o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta weszła w życie w 2018 roku. Określa ona zasady dotyczące handlu i czynności związanych z handlem. Kilkukrotnie przechodziła różne zmiany. Dlatego też od 2020 roku obowiązuje nas siedem niedziel bez zakazu handlu w roku. Wcześniej zakupy można było robić w każdą pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca.

