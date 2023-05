Pomidory malinowe w Biedronce za 9,49 zł/kg. Tak tanio nie było od lat

Drożyzna mocno daje się we znaki wielu Polakom. Nie tylko drenuje nasze portfele, ale zmusza do zaciskania pasa, by wystarczyło do pierwszego. Klienci, zanim dokonają zakupów, szukają tańszych produktów. Na szczęście pojawiło się światełko w tym sprzedażowym tunelu.

Biedronka oferuje nietypową promocję. Tak tanio nie było od lat

Z miesiąca na miesiąc tanieją warzywa i owoce. Konsumenci nie kryją radości. Niektóre produkty są dwa, trzy, a nawet cztery razy tańsze niż w marcu tego roku. Kolejny sygnał do obniżek cen dała Biedronka. W tym tygodniu ogólnopolska sieć dyskontów zaoferowała niecodzienną promocję na wybrane produkty. Pomidory malinowe układane luzem kosztują 9,49 zł/kg. Rabat wynosi aż 50 proc., ale obowiązuje tylko przez trzy dni. Poprzednia, przekreślona cena, to 18,99 zł/kg.

Kupujący nie kryją zaskoczenia, wielu z nich nie dowierza promocyjnej cenie. – Tak tanio nie było od wielu miesięcy — mówią. Popularne warzywa szybko znajdują kolejnych nabywców, a sprzedawcy co i rusz muszą donosić kolejne skrzynie z pomidorami. Znacznie mniej zapłacimy za inne odmiany pomidorów. Cherry na gałązce kosztuje w promocji tylko 7,99 zł/kg. W tym przypadku upust wynosi 46 proc. Jeszcze tańsze, bo aż o 60 proc. są ogórki szklarniowe. Obecnie kosztują 3,99 zł/kg, poprzednia cena to 9,89 zł/kg.

Niższe ceny warzyw i owoców na bazarach. Zamiast promocji jest przecena

Na wiosenną przecenę możemy liczyć na osiedlowych bazarach. Nowe, niższe ceny ucieszyły klientów, którzy coraz liczniej zaglądają na stragany czy lokalne ryneczki. Najtańsze krajowe pomidory malinowe można już nabyć na wielu bazarach w cenie 10 zł/kg.

W niektórych warzywniakach malinowe odmiany Gargamela kosztują 12 – 14 zł/kg. Tańsze są także inne odmiany m.in. pomidory małe, na gałązce, kumato czy jajko. Uznaniem klientów cieszą się małe pomidory malinowe, które kosztują poniżej 10 zł/kg. Potaniały także ogórki długie, za które trzeba zapłacić 8-9 zł/kg. Jeszcze w marcu były trzykrotnie droższe.

Polskie produkty wyparły importowane warzywa i owoce. Są znacznie tańsze

Skąd taka różnica w cenach? – dopytują klienci. W pierwszym kwartale tego roku większość warzyw i owoców pochodziła z importu. Na stołecznych bazarach i w warzywniakach dominowały produkty sprowadzane z Grecji, Hiszpanii, Maroka, Peru, czy Kolumbii. Ceny warzyw i owoców biły wówczas kolejne rekordy.

Jeszcze dwa, trzy miesiące temu pomidory malinowe były dla wielu osób towarem luksusowym. Na początku marca kosztowały 38 zł/kg. Wraz z nadejściem wiosny ceny zmieniały się z tygodnia na tydzień. Pod koniec marca ich cena spadła do 35-36 zł/kg, a w pierwszych dniach kwietnia była niższa o kolejne 2-3 zł.

Pomidory malinowe tanieją z tygodnia na tydzień. Klienci są zachwyceni

Znaczną różnicę na korzyść klientów można było zaobserwować już połowie kwietnia, kiedy pomidory malinowe można było kupić za 28-29 zł/kg. Pod koniec ubiegłego miesiąca popularne warzywa potaniały o kolejne 20-25 proc. W maju tuż po długim weekendzie za pomidory malinowe trzeba była zapłacić 19 zł/kg, czyli połowę kwoty z marca. Później ceny tych produktów spadły do 15 zł/kg, w kolejnym tygodniu potaniały o kolejne 2-3 zł na kilogramie. Obecnie kosztują niemal cztery razy mniej niż w marcu. Zdaniem ekspertów kolejna miła niespodzianka będzie czekała na klientów w kolejnych tygodniach.

Hitem sprzedaży pośród warzyw i owoców na warszawskich bazarach są także truskawki. Rodzima odmiana Rumby powoli wypiera zagraniczne owoce. Krajowe truskawki można już nabyć poniżej 20 zł/kg. Kupując bezpośrednio od rolnika, czyli prosto z samochodu, zapłacimy o jedną czwartą mniej.

– Za dwa tygodnie będą kosztowały połowę tej ceny — mówi jeden z właścicieli stoiska na bazarku na warszawskiej Ochocie. Sprzedawcy zapewniają, że to koniec warzywno-owocowej drożyzny. – Od czerwca będą normalne ceny — przekonują sprzedawcy.

