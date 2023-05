Prezenty na Dzień Dziecka? Wiemy, co Polacy kupują najczęściej

Wielkimi krokami zbliża się 1 czerwca. Tego dnia przypada Dzień Dziecka — wyjątkowe święto, na które czekają wszystkie maluchy. Tradycja, którą pielęgnujemy od ponad siedemdziesięciu lat, nakazuje kupno wymarzonego prezentu dla najmłodszych. Większość z nas już rozpoczęła poszukiwania podarków dla swoich pociech. Upominki kupowane w sieci trzeba zamawiać z kilkudniowym wyprzedzeniem. Najważniejsze, aby dotarły do dzieci w dniu ich święta. Ich szczęście i uśmiech na twarzy jest dla rodziców bezcenne.

Prezenty w tym roku będą droższe

Niestety, wysoka inflacja i drożyzna sprawiły, że wiele osób musi ograniczać swoje wydatki, szukając oszczędności. Z badań społecznych wynika, że większość osób w mniejszym lub większym stopniu musi zaciskać pasa podczas robienia zakupów. Z drugiej strony upominki w tym roku będą znacznie droższe niż w latach ubiegłych. A to oznacza, że za te same pieniądze kupimy znacznie mniej niż dotychczas. Pamiętamy jednak o naszych najmłodszych pociechach.

„Prezenty z okazji Dnia Dziecka kupuje aż 61 proc. Polaków” — tak wynika z najnowszego badania przeprowadzonego przez firmę PayPo, polskiego operatora płatności odroczonych. Osoby obdarowujące przyznają, że przy wyborze upominków, najczęściej kierują się preferencjami dzieci.

Co drugi kupujący przeznacza na prezenty dla dzieci mniej niż sto złotych

Dzięki temu zdecydowana większość prezentów (75 proc.) była trafiona. Zaledwie 1 proc. ankietowanych przyznało, że nie udało im się trafić w gusta dzieci. Pozostali (24 proc.) nie potrafili ocenić, czy dokonali dobrego wyboru wobec najmłodszych. W ostatnich latach nieco zmniejszyła się kwota, za jaką kupujemy prezenty.

Z badania wynika, że ceny podarków zazwyczaj mieszczą się najczęściej w przedziale od 50 do 100 zł. Co trzeci ankietowany (36 proc.) kupując prezent, stara się ograniczyć do tej kwoty. Niewiele mniej, bo 29 proc. osób, wskazało przedział 100-200 zł na zakup upominków. Z kolei co jedenasty Polak (9 proc.) przeznacza na tę okazję od 200 do 500 zł. Aż 15 proc. osób przeznaczy na zakup prezentów kwotę 10-50 zł. Pozostałe 8 proc. przeznaczy na upominki inną kwotę.

Lista prezentów nie zmienia się. Na topie są czekoladki i zabawki

Jakie prezenty kupić na Dzień Dziecka? – nad tym pytaniem zastanawia się niejeden rodzic. Z raportu wynika, że od lat niewiele się w tej kwestii zmieniło. Ponad połowa ankietowanych (54 proc.) wskazała, że najczęściej wybiera słodycze. Na kolejnych miejscach są:

zabawki,

pieniądze,

książki i gry,

ubrania,

prezenty mniej standardowe (kino, wyjazd)

gadżety typu zegarki lub smartfony sprzęt sportowy — hulajnoga lub rower

Najrzadziej dzieci otrzymują niezbędne akcesoria codziennego użytku, jak fotelik samochodowy czy meble, które wskazało zaledwie 4 proc. ankietowanych. Z badania wynika również, że rodzaj upominków wybieranych dla dzieci zależny jest od kupującego. Mężczyźni znacznie częściej niż kobiety wręczają dzieciom pieniądze lub sprzęt sportowy. Kobiety chętniej wybierają dla dzieci ubrania. Seniorzy tradycyjnie wolą kupić słodycze lub wręczyć pieniądze.

Czytaj też:

Drobne monety są warte fortunę. Za 50 groszy dają nawet 10 tys. złCzytaj też:

Firmy oferują pracę, nie ma kandydatów. „Szukamy kogokolwiek”