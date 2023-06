Ruszył nowy okres wypłacania świadczeń 500 plus. Nie wszyscy dostaną pieniądze

500 plus przysługuje na każde dziecko od jego narodzin aż do osiągnięcia pełnoletności. Otrzymać je mogą wszystkie dzieci, również te znajdujące się w pieczy zastępczej lub ośrodkach opiekuńczych. Aby dostać pieniądze na dziecko, należy regularnie składać odpowiednie dokumenty. Co w sytuacji, kiedy nie złożyliśmy ich na czas?

Gdzie złożyć wniosek o 500 plus?

Wnioski o wypłacanie 500 plus składać można wyłącznie przez Internet. ZUS zaleca skorzystanie z własnej aplikacji – mZUS. Istnieje jednak kilka innych rozwiązań jak np.:



platforma PUE ZUS;

portal [email protected];

bankowość internetowa;

punkty składania e-wniosków w urzędach i na poczcie.

Należy również wypełnić odpowiedni wniosek. Różnią się one od siebie ze względu na podmiot, który ten dokument będzie składać.



w przypadku matki lub ojca dziecka należy wypełnić wniosek SW-R;

w przypadku osób sprawujących pieczę zastępczą należy wypełnić wniosek SW-O;

w przypadku dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego lub domu pomocy społecznej należy wypełnić wniosek SW-D.

Rodzice występujący o świadczenie wychowawcze na kilkoro dzieci składają jeden wniosek. W przypadku posiadania dziecka oraz bycia opiekunem prawnym innego, wtedy konieczne jest złożenie dwóch wniosków.

Do kiedy należało złożyć wniosek w ZUS?

Jeśli wniosek został złożony do 30 kwietnia, świadczenia wypłacane będą od końca czerwca. W przypadku wniosków złożonych w późniejszym terminie, rozliczenie nastąpi w kolejnych miesiącach. Dla przykładu:



wnioski składane w maju — wypłacenie środków do 31 lipca (z wyrównaniem za czerwiec);

wnioski składane w czerwcu — wypłacenie środków do 31 sierpnia (z wyrównaniem od czerwca);

wnioski składane w lipcu — wypłacenie środków do 30 września (z wyrównaniem od lipca);

wnioski składane w sierpniu — wypłacenie środków do 31 października (z wyrównaniem od sierpnia).

Nowy okres wypłacania 500 plus obowiązuje od 1 czerwca 2023 do 31 maja 2024.

Gdzie dostaniemy odpowiedź o przyznaniu 500 plus?

Niezależnie od sposobu przekazania przez nas wniosku, odpowiedź zostanie przesłana na platformę PUE ZUS. Co w sytuacji, w której nie posiadamy tam profilu? Wtedy to ZUS samodzielnie nam go założy. Pojawią się w nim wszystkie dane, które zawarliśmy we wniosku o 500 plus.

