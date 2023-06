Uważaj na zmiany Google. 19 lipca twoje dane zostaną usunięte

Google to światowej sławy gigant, który odgrywa na rynku ogromne znaczenie. Amerykańskie przedsiębiorstwo od lat oferuje swoim klientom setki usług, jednak ostatnio zdecydował się na pewne zmiany. Każdy, kto przegapi termin 19 lipca, może spotkać się z nieprzyjemnymi konsekwencjami.

Zmiany w Google. Masz czas do 19 lipca

Użytkownicy Google muszą dostosować się do nowych wytycznych, jeśli tego nie zrobią, mogą stracić dane. Sprawa może być poważna, zwłaszcza jeśli przetrzymujemy w chmurze istotne dokumenty i pliki. By nie utracić do nich dostępu, trzeba pamiętać o przeczytaniu maila.

Do użytkowników już od jakiegoś czasu wysyłane są wiadomości z ostrzeżeniami. Wynika z nich, że we wskazanym terminie Google usunie setki treści. Jeśli nie jesteście pewni czy sprawa do tyczy również was dla bezpieczeństwa, sprawdźcie skrzynkę ze spamem.

Sprawą nie muszą się martwić jedynie ci, którzy nie przetrzymują danych w Google, przetrzymują tam pliki dla nich nieistotne, lub mają je zapisane w jeszcze innym miejscu np. na pendrive.

Dzięki temu nie stracisz danych z Googla

W rozsyłanych wiadomościach e-mail Google przedstawił kilka kroków, które trzeba wykonać, by zabezpieczyć swoje pliki. Konieczne jest zrobienie klasycznej kopii zapasowej przed 19 lipca. Na początek wchodzimy w archiwum albumów użytkownika – zobaczymy tam komunikat ostrzegawczy. Obok niego znajduje się przycisk „Otwórz Takeout”. Naciskając go, wykonamy kopię plików – m.in. zdjęć i filmów z Google i archive.

Po wspomnianych czynnościach wszystkie dane zostaną bezpiecznie przeniesione na dysk Google. Jeśli zapomnimy o tym roku, wszystko, co posiadaliśmy, zniknie nam z oczu raz na zawsze.

Czytaj też:

YouTube walczy z blokowaniem reklam. Macie tylko trzy ostrzeżeniaCzytaj też:

Google nagle odwołuje premierę swojej AI. Koncern boi się Unii Europejskiej?