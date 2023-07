Wakacyjne wypożyczalnie samochodów obniżają ceny. Wiemy, gdzie zapłacimy najmniej

Wakacyjne wypożyczalnie samochodów są miejscami, które działają w różnych częściach świata i przyciągają turystów. Zwykle oferowane są auta, dzięki którym można zwiedzać okolice lub np. dostać się na lotnisko. Okazuje się, że teraz ceny usług spadają, a najtaniej jest na Bałkanach.

Tanie wakacyjne wypożyczenie. Jest coraz lepiej

Choć z powodu inflacji i wcześniejszej pandemii koronawirusa wypożyczalnie samochodów stały się droższe, to na całe szczęście coraz częściej można spotkać się z ciekawymi promocjami. Teraz koszty usług obniża wiele krajów – średnio mowa o spadku cen o średnio około 18 proc.

Analizę na ten temat przeprowadziły portale Check24 i billiger-mietwagen.de. Wynika z nich, że nadal jest drożej niż przed kryzysem związanym z COVID-19, jednak w pewnych miejscach oferty bywają przystępne.

Tańsze wypożyczenie samochodów oferuje m.in. Hiszpania – redukcja o około 34 proc., Włochy – taniej o 17 proc., Grecja – koszty niższe nawet o 27 proc., Portugalia – około 12 proc., Francja – spadek do 14 proc. oraz Wielka Brytania – jest taniej o około 9 proc. Co do niektórych miejsc dane na temac ten bywają sprzeczne – jest tak m.in. w przypadku Stanów Zjednoczonych. Gdy Check24 informuje o przecenie o 16 proc., billiger-mietwagen.de odnotowuje wzrost o 6 proc.

Tu szczególnie opłaca się wypożyczać samochody

Najtańsze wypożyczanie samochodów czeka nas w Chorwacji – tam ceny wynajmu według Check24 spadły nawet o 47 proc. Wyniki badać obu wspomnianych portali mogą się od siebie różnić, co wynika z różnych terminów wynajmu samochodów podczas badań, wszystkie są jednak oparte na rzeczywistych testach.

Jeśli wybieracie się do Chorwacji, możecie mieć pewność, że za wynajem auta zapłacicie mniej niż w kilku poprzednich latach w czasie pandemii, warto jednak pamiętać, że to i tak nie są niskie kwoty i dla niektórych lepsze będzie wykorzystywanie swojego prywatnego pojazdu. Do podwyżek cen w ciągu ostatnich dwóch lat przyczyniły się ograniczenia w podróżowaniu – po tym jak zostały złagodzone i turyści zaczęli częściej podróżować, dostęp do nowych samochodów stał się trudniejszy.

