Podrobione towary czekały w magazynie pod Warszawą. Niebawem miały trafić do sprzedaży

W tajemniczym magazynie odkryto towary, które niebawem miały trafić na rynek. Ich wartość oszacowano na około 4 mln złotych, oczywiście pod warunkiem, że wszystkie byłyby oryginalne. Na oszustów trafiły służby, które rozpoczęły akcję – powstrzymały nieuczciwych przedsiębiorców przed zalaniem rynku podróbkami.

Znaleziono podrobione produkty. Miały trafić do sprzedaży

We wspomnianym magazynie wykryto ponad 15 tysięcy sztuk podrobionych towarów. Za wyjaśnienie sprawy odpowiada Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa, która wykryła nieuczciwe praktyki. Na półkach i w kartonach znajdowały się gotowe do wypuszczenia na rynek buty, ubrania oraz galanteria ze znakami światowych marek. Wewnątrz magazynu znajdował się ciągnik z naczepą wypełnioną kartonami i workami jutowymi, co oznaczało, że wszystko było gotowe do wyjazdu.

Sprawa wygląda na bardzo poważną, bowiem handlowanie tego typu gadżetami jest nielegalne i podlega karze. Każda osoba, która decyduje się na wykorzystanie zastrzeżonych logo bez licencji w celu uzyskania korzyści dla siebie, naraża światowej sławy korporacje na poważne straty. Nieoryginalne towary mają zwykle gorszą jakość i błędnie odtworzone symbole marki – wszystko to sprawia, że psuje się renomę danego projektanta, a nawet ośmiesza jego wizerunek. Niestety chętnych na tego typu asortyment wciąż nie brakuje – porównaniu do oryginalnego, jest on bardzo tani.

Skala problemu i wartość podrobionych towarów szokuje

Policjanci, którzy trafili na magazyn z podróbkami, odkryli, że wszystkie znalezione towary miały dotrzeć do centrum handlowego w Wólce Kosowskiej. Gdyby te były oryginalne, ich wartość wyniosłaby 4 miliony złotych. Wśród elementów odzieży znalezionej na miejscu można było zobaczyć m.in. bokserki, dresy, koszulki, pościele, ręczniki czy buty.

Z oględzin prawnika reprezentującego właścicieli znaków towarowych wynika, że wszystkie zatrzymane towary zostały zaopatrzone znakami towarowymi w sposób nielegalny. Wiadomo też, że złożono już wniosek o ściganie sprawców przestępstwa. Kara za handel tego typu artykułami wynosi do 5 lat pozbawienia wolności.

