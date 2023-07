Poradnik kredytowy. Sprawdź, jak się przygotować do wzięcia pożyczki

Każdy kredyt to odpowiedzialność i zobowiązanie, które na siebie nakładamy. Tylko od nas zależy, jak bardzo będzie ono uciążliwe oraz czy zostanie dopasowane do naszych potrzeb i oczekiwań. Nawet przed zawnioskowaniem o kredyt niewielkich rozmiarów warto więc dobrze się do tego przygotować. Pozwolić to może na zaciągnięcie zobowiązania tańszego i znacznie prostszego do spłaty.

Nie popełniaj podstawowych błędów!

Niestety bardzo wiele kredytobiorców decyzję o zaciągnięciu kredytu popełnia bardzo pochopnie, nie analizując przy tym szeregu ważnych czynników.

Brak czytania umów, zbadania zdolności kredytowej czy zwyczajnego odpowiedzenia na pytanie o własne potrzeby i oczekiwania, to bardzo często popełniane błędy. Wybranie kredytu w ulubionym czy najbliższym banku również nie należy do rzadkości. Kredytobiorcy, którzy analizują oferty kilku banków, robią to natomiast, nie mając często żadnej wiedzy i skupiając się przy tym tylko na jednej składowej kredytu, która wydaje im się najważniejsza.

Sposób myślenia oparty wyłącznie na wysokości przyszłej raty, czy nawet wielkości oprocentowania, może być z kolei w długim terminie naprawdę zgubny – zarówno dla nas, jak i naszego portfela. Czynniki te bowiem, pomimo że są ważne, to same absolutnie nie przesądzają o ostatecznej jakości oraz atrakcyjności kredytu. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę, analizując umowę kredytową i co zrobić wcześniej? O tym wszystkim w niniejszym artykule.

Zanim zawnioskujesz o kredyt… Czyli jak się do tego przygotować?

Wiedząc, jak ważną decyzją jest zaciągnięcie, nawet niedużego, kredytu, należy powiedzieć, jak się do niej przygotować.

Weryfikacja możliwości, potrzeb i oczekiwań

Oferta wszelkiego rodzaju kredytów (w tym kredytów hipotecznych i gotówkowych), a także pożyczek, jest obecnie naprawdę szeroka. Zanim zaczniemy ją analizować, warto odpowiedzieć sobie na kilka prostych pytań, które zweryfikują nasze finansowe możliwości, uszczegółowią potrzeby, a także pozwolą dowiedzieć się o swoich własnych oczekiwaniach. Jakie to pytania? Oto przykładowa lista:

Czy pieniądze, które planuję pożyczyć, faktycznie są mi nieodzowne? Na jaki cel potrzebuję pieniądze i w jakiej dokładnie wysokości? Czy nie mogę sfinansować zakupu w inny, niżej oprocentowany sposób? Czy mogę poczekać z zakupem i uzbierać pieniądze sam? Czy będę w stanie spłacić kredyt? Jakie są moje dzisiejsze możliwości finansowe i czy w trakcie okresu kredytowania będą one rosły, czy też raczej utrzymywały się na podobnym poziomie? Czy posiadam odpowiedni wkład własny, potrzebny do zaciągnięcia kredytu? Czy spełniam wszystkie warunki kredytowe (np. kryterium wiekowe)? Do kiedy chcę realnie spłacić kredyt? Czy planuję go nadpłacać? Poprawa zdolności kredytowej oraz zbudowanie dobrej historii kredytowej

P oprawa zdolności kredytowej oraz zbudowanie dobrej historii kredytowej

Do wzięcia kredytu potrzebne jest posiadanie zdolności kredytowej. Innymi słowy: bank udzielający nam kredytu musi mieć pewność, że będzie nas stać na jego spłatę.

Czy jesteśmy w stanie wykreować w oczach banku swój pozytywny wizerunek? W pewnym zakresie tak. Oto wskazówki jak to zrobić.

Sprawdź swój BIK i zawnioskuj o usunięcie wpisów nieaktualnych oraz nieprawdziwych

Sprawdź dane, jakie na Twój temat przechowuje Biuro Informacji Kredytowej S.A. Przedsiębiorstwo to działa na podstawie artykułu 105 ust. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe i założone zostało przez banki oraz Związek Banków Polskich. Jego celem jest zbieranie oraz udostępnianie danych kredytowych klientów banków, SKOK-ów oraz niektórych firm pożyczkowych.

To właśnie od raportu BIK, w dużej mierze zależy, czy decyzja kredytowa banku, w którym chcemy się zapożyczyć, będzie pozytywna. Sprawdźmy więc koniecznie ten raport, pobierając go ze strony BIK za 49 zł lub wnioskując do BIK o darmową kopię naszych danych. W razie, gdy w dokumentach tych będą informacje nieaktualne bądź nieprawdziwe, które mogą negatywnie wpływać na naszą zdolność kredytową, postarajmy się o ich usunięcie (poprzez złożenie stosownego wniosku do instytucji, która przekazała je do Biura Informacji Kredytowej).

Pozbądź się zaciągniętych wcześniej zobowiązań

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego, pożyczki czy karty kredytowej zwiększy Twoją zdolność kredytową oraz pokaże instytucjom finansowym, że jesteś wiarygodny.

Brak jakiejkolwiek historii kredytowej? Możesz ją wykreować

Nie zaciągałeś nigdy wcześniej żadnych zobowiązań? Pomimo że brak historii kredytowej, w większości przypadków, nie powinien być powodem do odrzucenia naszego wniosku kredytowego, raczej nie będzie też plusem. Aby w oczach banku stać się więc klientem bardziej doświadczonym, a co za tym idzie także bardziej wiarygodnym, zaciągnąć możesz nieduży kredyt lub pożyczkę, którą terminowo spłacisz jeszcze przed zawnioskowaniem o kredyt na większą kwotę.

Zadbanie o stabilną formę zatrudnienia

Oprócz naszej zdolności kredytowej, dla banku bardzo ważna jest także forma zatrudnienia. Najlepiej postrzegana jest przy tym umowa o pracę na czas nieokreślony. Osoby wykonujące pracę na podstawie umów o dzieło, czy umów zlecenia, są natomiast na znacznie gorszej pozycji. Bank często wymaga od takich osób dodatkowych dokumentów, zaświadczeń i dowodów, które potwierdzić mają ich sytuację oraz dokładne dochody z ostatnich miesięcy.

Banki, co do zasady, gorzej patrzą także na przedsiębiorców rozliczających się na podstawie ryczałtu. Opodatkowanie przychodów znacznie mniej mówi bowiem o realnych dochodach takich samozatrudnionych.

Analiza szerokiej oferty kredytów

Kolejnym krokiem, poprzedzającym podpisanie umowy kredytowej, koniecznie musi być analiza, dostępnej w danym momencie na rynku, szerokiej oferty kredytowej wszystkich legalnie działających banków.

Zdając sobie sprawę, że zadanie to nie jest łatwe, poniżej przedstawiamy listę czynników porównawczych, które należy wziąć pod uwagę, przeprowadzając taką właśnie analizę.

Okres kredytowania

Wiele osób zaciągających kredyt nie myśli na poważnie o czasie jego spłaty. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że to od okresu spłaty zależy całkowity koszt kredytu oraz comiesięczna, konieczna do uiszczenia rata.

Oprocentowanie i Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO)

Oprocentowanie i jego rodzaj (stały, okresowo stały oraz zmienny) to bardzo ważny czynnik, opisujący nam koszt odsetek, jaki w trakcie roku poniesiemy w związku z zaciągniętym kredytem.

RRSO, a więc Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania, to natomiast całkowity roczny koszt kredytu, uwzględniający nie tylko koszt odsetek, ale także prowizję i marżę banku, ubezpieczenie, a także większość innych, możliwych do przewidzenia, opłat dodatkowych.

RRSO powie nam więc znacznie więcej niż samo oprocentowanie, choć i ono jest ważne.

Dodatkowe koszty, opłaty, prowizje oraz kary umowne

Choć RRSO uwzględnia znaczną część dodatkowych kosztów i prowizji, związanych z zaciągniętych kredytem, nie ma prawa uwzględniać wszystkich. Dzieje się tak za sprawą nieprzewidywalności niektórych z nich.

Na jakie opłaty warto więc zwrócić szczególną uwagę?

Opłata za rozpatrzenie wniosku o kredyt;

Opłata za wydanie przyrzeczenia udzielenia kredytu przez bank;

Opłata za zmianę warunków umowy kredytowej;

Opłata za wcześniejszą spłatę kredytu;

Wszelkie koszty i prowizje związane z zaciągnięciem kredytu w walucie obcej;

Opłaty za wydanie zaświadczeń oraz innych dokumentów dotyczących spłaty kredytu;

Kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie, przez jedną ze stron, podpisanej umowy kredytowej.

Pomoc specjalisty

Jeżeli włos jeży nam się na głowie na samą myśl o dokładnej lekturze umowy kredytowej, a nawet po przeczytaniu tego artykułu takie pojęcia jak RRSO wciąż wydają się zupełnie obce, dobrym pomysłem może być decyzja o zaangażowaniu specjalisty, który kredytami zajmuje się na co dzień. Doświadczony doradca kredytowy przeprowadzi nas odpłatnie przez cały proces brania kredytu i znajdzie dla nas ofertę, która będzie nie tylko najtańsza, ale także najbardziej dopasowana do naszych oczekiwań.

Jeżeli jednak zdecydujemy się na zaangażowanie zewnętrznego doradcy, pamiętajmy, aby był to doradca sprawdzony i naprawdę znający się na swoim fachu.

