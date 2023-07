Frytki w McDonald's droższe o 44 proc. Wzrost cen bywa przytłaczający

Nikt z nas nie lubi, gdy nagle okazuje się, że za te same porcje produktów o identycznej jakości musi płacić o wiele więcej. Z problem wysokich cen mierzy się McDonald's. Choć w porównaniu do roku 2021, kiedy na świecie panowała jeszcze pandemia, sprzedaż wzrosła o ponad 30 proc., to produkty musiały podrożeć.

Tak drożeją produkty w McDonald's

McDonald’s Polska przedstawił swoje sprawozdanie finansowe, w którym podkreśla, że mierzy się z przymusowym podnoszeniem cen. Zaznaczono, że w ubiegłym roku frytki podrożały aż o 44 proc.

Powodem są rosnące ceny na rynku. Te dotyczące wielu podstawowych produktów były o wiele wyższa od średnich cen materiałów. Cena mięsa wołowego była o około 40 proc. wyższa, mięsa drobiowego oraz sera o około 27 proc. a cena bułek o około 30 proc. To daje łącznie wzrost kosztów materiałów w 2022 roku na poziomie 24,6 proc.

Wpływ na poziom marży mają też inne czynniki

Na wzrost cen mają nie tylko produkty dostępne na rynku, ale również znaczący wzrost wynagrodzenia minimalnego dla pracowników. Na szczęście pomimo presji kosztów i dzięki bardzo dobrej sprzedaży McDonald’s Polska sp. z o.o. osiągnął zysk netto w kwocie 383,6 milionów – ten był wyższy o 40,5% niż w roku poprzednim.

Za podstawowe produkty nie płacimy dziś mało. Najmniejsza porcja frytek kosztuje 8,40 zł zaś duża prawie 10 zł. Za najtańsze zestawy typu 2forU zapłacimy 7,90,a np. za kultowego Big Maca 21,90 zł – podobne ceny dotyczą innych popularnych kanapek i wrapów.

Aktualnie w Polsce na koniec 2022 r. działało w Polsce 517 restauracji McDonald’s, z czego 466 w modelu franczyzowym. Sieć pomimo trudnych warunków na rynku radzi sobie bardzo dobrze, bowiem systematycznie zwiększa liczbę obiektów działających na podstawie umowy franszyzy i zatrudnia ponad 4 tys. osób – z roku na rok ich przybywa.

Warto pamiętać, że pomimo rosnących cen McDonald’s regularnie organizuje specjalne akcje promocyjne, zwłaszcza w aplikacji. Klienci mogą zbierać punkty i wymieniać je na darmowe posiłki, nie brakuje też kuponów.

