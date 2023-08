Aquaparki podwyższają ceny biletów. Wszystkiemu winny szantaż Putina

Wyjście do aquaparku to dość droga forma spędzania wolnego czasu. Serwis Bankier sprawdził ceny w kilku obiektach. We Wrocławskim Parku Wodnym bilet ulgowy na 2 godziny kosztuje 50 zł, ale uczniowie wrocławskich szkół mogą, za okazaniem legitymacji, wejść za 38 zł. Bilet ulgowy na cały dzień kosztuje 60 zł (za okazaniem wrocławskiej legitymacji szkolnej – 45 zł), a normalny 75 zł. W przypadku całodniowego biletu rodzinnego (2+2) to na dziś koszt 199 zł.

Aquaparki muszą szukać oszczędności

Jak mówi Bankier.pl Tomasz Sikora, rzecznik wrocławskiego aquaparku, właściciele obiektu zrobili wiele, żeby uniknąć naprawdę drastycznych podwyżek.– Gdybyśmy nie wprowadzili oszczędności u siebie – zamykając na zimę basen zewnętrzny, wprowadzając innowacyjne rozwiązania, jak żagle termiczne, gdybyśmy sami nie kupowali gazu na giełdzie, gdybyśmy założyli ręce i tylko patrzyli na rzeczywistość wzrastających cen gazu i prądu – wtedy bilet całodzienny do aquaparku powinien kosztować 405 zł. To, że kosztuje 75 zł to efekt szukania oszczędności u siebie – wyliczył.

Trudno utrzymywać cennik sprzed dwóch czy trzech lat, skoro w tym czasie poszybowały ceny energii, której ogromne ilości są potrzebne do ogrzania wody.

Najtańsze bilety 2,5-godzinne w Termie Bania w Białce Tatrzańskiej kosztują dla dorosłych i dzieci powyżej 13 lat 85 zł, dla seniorów 75 zł, a dla dzieci do 13 lat 65 zł. Z kolei 3,5-godzinny wypoczynek rodzinny dla trzech osób to wydatek minimum 219 zł. Można też korzystać z promocji przewidzianych dla rodzin, które jednocześnie kupują kilka biletów.

Termy Maltańskie przewidział y podwyżki mediów w zeszłym roku

W ciągu ostatnich 12 miesięcy nie zdrożały natomiast wejściówki do Term Maltańskich w Poznaniu. Za 2-godzinny bilet normalny trzeba zapłacić 55 zł, za ulgowy 47 zł, a rodzinny (dla trzech osób – w tym przynajmniej jednego dziecka) – 111 zł. Natomiast całodniowa wejściówka to odpowiednio 89 zł, 78 zł i 189 zł.

W Park of Poland – Suntago w okolicach Warszawy – najtańszy bilet 2-godzinny (jedynie do strefy basenów) dla dorosłych i nastolatków (od 16 do 18 lat) kosztuje 100 zł. Natomiast bilety dla dzieci uzależnione są od ich wzrostu. Dla tych powyżej 120 cm (do 16 lat) – 85 zł, do 120 cm – 75 zł, a dla maluchów, które nie przekroczyły 90 cm – 1 zł. Bilety całodniowe to koszt 155 zł dla osób dorosłych i nastolatków, 135 zł dla dzieci powyżej 120 cm, 135 zł dla niższych, a dla maluchów 1 zł.

